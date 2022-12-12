Народный праздник 12 декабря известен под названиями Парамон Зимоуказатель, Парамонов день.

Христиане отмечают церковный праздник 12 декабря в честь святого мученика Парамона и ещё 370 мучеников. В эту дату по приметам предсказывали погоду во второй половине декабря, поэтому эту дату прозвали "Парамон-Зимоуказатель". К этой дате старались запастись дровами. Опасались, что если опоздать, то дров уже не останется и печь будет нечем топить.

На Парамона земля промерзает и становится каменной, а реки уже покрываются толстой коркой льда. В эту дату наши предки топили печь и весь день возле неё грелись. Женщины в эту дату варили кашу - верили, что крупа в Парамонов день наполняет здоровьем и энергией.

На Парамона в давние времена было принято париться в бане. Считалось, что горячая вода и теплый пар в этот день исцеляют любые болезни. Чтобы ребенок был здоровым и крепким, его также купали в теплой ванне.

Видео дня

Что нельзя делать 12 декабря

В этот день не стоит подметать пол веником, особенно беременным женщинам. Нельзя мыть руки и умываться холодной водой, иначе можно заболеть. Неудачный день для рыбалки. Также сегодня нельзя есть рыбу. В этот день нельзя есть цитрусовые, особенно детям.

Приметы погоды 12 декабря

Если на Парамона утром небо красное и безоблачное, то в декабре будет ясная погода.

Снег падает крупными хлопьями - к скорому потеплению.

Снег пошел с утра - к метелям до самого Дня святого Николая.

Если снега много намело, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Звезды яркие - к похолоданию, тусклые - к оттепели.

Сырой и пасмурный день сулит мокрую погоду во второй половине декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: