Христиане отмечают церковный праздник 12 декабря в честь святого мученика Парамона и ещё 370 мучеников. В эту дату по приметам предсказывали погоду во второй половине декабря, поэтому эту дату прозвали "Парамон-Зимоуказатель". К этой дате старались запастись дровами. Опасались, что если опоздать, то дров уже не останется и печь будет нечем топить.
На Парамона земля промерзает и становится каменной, а реки уже покрываются толстой коркой льда. В эту дату наши предки топили печь и весь день возле неё грелись. Женщины в эту дату варили кашу - верили, что крупа в Парамонов день наполняет здоровьем и энергией.
На Парамона в давние времена было принято париться в бане. Считалось, что горячая вода и теплый пар в этот день исцеляют любые болезни. Чтобы ребенок был здоровым и крепким, его также купали в теплой ванне.
Что нельзя делать 12 декабря
- В этот день не стоит подметать пол веником, особенно беременным женщинам.
- Нельзя мыть руки и умываться холодной водой, иначе можно заболеть.
- Неудачный день для рыбалки. Также сегодня нельзя есть рыбу.
- В этот день нельзя есть цитрусовые, особенно детям.
Приметы погоды 12 декабря
- Если на Парамона утром небо красное и безоблачное, то в декабре будет ясная погода.
- Снег падает крупными хлопьями - к скорому потеплению.
- Снег пошел с утра - к метелям до самого Дня святого Николая.
- Если снега много намело, то в следующем году будет хороший урожай зерна.
Звезды яркие - к похолоданию, тусклые - к оттепели.
Сырой и пасмурный день сулит мокрую погоду во второй половине декабря.