Народный праздник 11 октября известен под названиями Харитонов день, Илья Муромец.

Христиане отмечают церковный праздник 11 октября в честь преподобного Харитона Исповедника. Также сегодня отмечается Собор преподобных отцов Киево-Печерской лавры. На Руси в этот день славили персонажа фольклора Илью Муромца.

Этот день издавна считался опасным для семейной жизни, а особенно для молодых пар. Наши предки опасались, что 11 октября муж с женой могут серьезно поругаться или разлюбить друг друга. В давние времена в этот день жених и невеста втайне несли пирог с медом колдунье, чтобы защитить брак.

В целом день считается опасным из-за порчи и сглаза, поэтому 11 октября славяне сидели дома и занимались домашними делами. День считается удачным для работы в земле, посадки озимых цветов и овощей. Ранее мы рассказывали, что делать в саду и огороде в октябре.

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Женщины 11 октября занимались рукоделием. Особенно удачен день для пряжи. Пряли в этот день большой компанией, когда собирались дома у старшей женщины.

Что нельзя делать 11 октября

Не стоит выходить из дома без большой надобности сегодня. Запрещено выметать мусор из дома на порог. Мужу и жене категорически запрещено ссориться, вспоминать обиды и обвинять друг друга. После 11 октября нельзя собирать ягоды ежевики, а также нельзя есть любые ягоды.

Приметы погоды 11 октября

Если деревья покрылись инеем, то зима будет холодной и затяжной.

Куры подняли перья и нахохлились - к холодам.

Зайцы до сих пор не побелели - к теплой зиме.

Если деревья зацвели второй раз, то осень будет долгой и теплой.

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