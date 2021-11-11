Народный праздник 11 ноября известен под названиями Анастасия Овечница и Авраамий Овчар, Овчарный праздник.

11 ноября отмечается церковный праздник святой Анастасии, покровительницы овечек, баранов и пряжи. Дата считается очень благоприятной для изготовления одежды из овечьей шерсти. Это последний день в году когда можно стричь овец.

Наши предки в эту дату чествовали пастухов и овчаров. Им дарили подарки и гостинцы. Женщины пекли для пастухов пироги, чтобы те лучше следили за стадом. По обычаю в день Настасьи вся семья должна собраться вместе. Тогда у них никогда не будет разлада и ссор.

Что нельзя делать 11 ноября

Ребенка нельзя оставлять одного, иначе с ним будет беда. Нельзя надевать украшения из янтаря и мелкого бисера, иначе будет много болезней. Нельзя рассказывать секреты малознакомым людям.

Приметы погоды 11 ноября

Голуби ходят большими стаями – к потеплению.

Дождь в этот день сулит оттепель в конце ноября.

Белки делают много припасов – к суровой зиме.

Низкие облака – к похолоданию.

Автор: Екатерина Пулатова