Народный праздник 11 ноября / фото pixabay.com
11 ноября отмечается церковный праздник святой Анастасии, покровительницы овечек, баранов и пряжи. Дата считается очень благоприятной для изготовления одежды из овечьей шерсти. Это последний день в году когда можно стричь овец.
Наши предки в эту дату чествовали пастухов и овчаров. Им дарили подарки и гостинцы. Женщины пекли для пастухов пироги, чтобы те лучше следили за стадом. По обычаю в день Настасьи вся семья должна собраться вместе. Тогда у них никогда не будет разлада и ссор.
Что нельзя делать 11 ноября
- Ребенка нельзя оставлять одного, иначе с ним будет беда.
- Нельзя надевать украшения из янтаря и мелкого бисера, иначе будет много болезней.
- Нельзя рассказывать секреты малознакомым людям.
Приметы погоды 11 ноября
- Голуби ходят большими стаями – к потеплению.
- Дождь в этот день сулит оттепель в конце ноября.
- Белки делают много припасов – к суровой зиме.
- Низкие облака – к похолоданию.