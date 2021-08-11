Сегодня православные верующие вспоминают нескольких святых мучеников.

Кроме того, 11 августа отмечается рождество Николая Чудотворца. Детальнее о празднике читайте в нашем материале Что нельзя делать в праздник Николая Чудотворца в 2021 году: приметы и традиции.

Мученик Каллиник родился в семье благочестивых родителей и с юношества ходил по миру с проповедями о Христе, многих обратил в христианскую веру. Однажды в городе Анкире язычники схватили его и доставили к начальнику. После долгих мучений правитель приказал заковать Каллиника в железные сапоги и отправить в город Ганры. По пути язычников сразила жажда, святой молитвой добыл воду. Язычники хотели его отпустить, но испугались гнева начальника и не сделали этого. Правитель приказал бросить Каллиника в печь, где тот и скончался.

В память о святом сегодня отмечается народный праздник 11 августа - Калинов день.

Какой сегодня церковный праздник - мученицы Серафимы

Святая жила в Риме во время правления императора Адриана, который начал гонения на христиан. Серафиму схватили и стали судить. Начальник отдал ее на поругание, но, как только к ней приблизились мучители, земля затряслась, а они упали мертвым сном. Мучители решили, что это волшебство, опалили Серафиму огнем, избили палками и отсекли голову.

Читайте также Именины 11 августа: кто отмечает День ангела и какое имя дать ребенку Праздник 11 августа - мученицы Феодотии

Жила в III веке и пострадала от рук императора Диоклетиана. Феодотия рано овдовела и всю свою жизнь посвятила помощи нуждающимся. Язычники обвинили ее в исповедании христианства и заключили в темницу. Один из царедворцев хотел жениться на ней, но Феодотия отказала. Тогда ее вместе с дочерью сожгли в печи.

Церковный праздник 11 августа - день памяти преподобных Космы и Константина Косинских

Святые жили в XIII веке и были учениками Варлаама Хутынского. После его смерти они поселились на Косинском полуострове. Вскоре к ним начали приходить благочестивые люди, так и возникла святая обитель. До конца своей жизни Косма и Константин были настоятелями Косинского монастыря, почили мирно.

Приметы 11 августа

если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода;

утренний туман - к плохому сбору меда;

если целый день туман, то будет хороший урожай зерновых культур;

зеленый овес - к дождливой осени;

много ягод и орехов - к холодной зиме.

Что сегодня нельзя делать

заниматься рукоделием с острыми предметами;

работать в огороде;

убирать в доме и заниматься физическим трудом;

ругаться и ссориться.

Что можно делать 11 августа

В этот день принято печь пироги из калины. Девушки с утра умывались калиновым соком, а юноши преклонялись к калиновому стволу - верили, что растение дает силу и мужество. Рубить ветки калины в этот день категорически запрещалось.

Также наши предки 11 августа собирали грибы и ореха, а бабки-знахарки читали заговоры от воров и разбойников. Люди верили, что именно этой ночью приходят ведьмы доить коров, отчего животные чахнут на глазах. Для того, чтобы это не случилось, хозяева плотно закрывали двери хлева, а внутри вешали обереги.

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Автор: Кристина Кащавцева