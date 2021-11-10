Народный праздник 10 ноября известен под названиями День Параскевы Пятницы, Параскевы Льняницы.

10 ноября отмечается православный праздник святой Параскевы Пятницы. Она считается заступницей всех девушек и женщин. К Параскеве обращаются с молитвой о скором замужестве, счастливом браке и рождении ребенка.

В дохристианские времена наши предки в этот день почитали богиню вышивки и пряжи Макошь. Даже с распространением христианства эта дата ассоциировалась с рукоделием. Поэтому в этот день женщины садились за вышивку и пряжу. Никакой другой работы женщинам в этот день делать не стоит – только отдыхать.

Что нельзя делать 10 ноября

Показываться кому-то в новой неношеной одежде – к беде. Сегодня нельзя много смеяться, иначе потом будете много плакать. Нельзя мыть голову, стирать и мыть полы. Беременным женщинам нельзя одалживать кому-то вещи или деньги, иначе можно передать судьбу малыша.

Приметы погоды 10 ноября

Иней на деревьях сулит заморозки.

Кошки часто умываются – к дождям.

Утренний туман – к оттепели.

Если с вишни ещё не опали все листья, то зима будет поздней.

Автор: Екатерина Пулатова