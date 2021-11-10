Народный праздник 10 ноября / фото ua.depositphotos.com
10 ноября отмечается православный праздник святой Параскевы Пятницы. Она считается заступницей всех девушек и женщин. К Параскеве обращаются с молитвой о скором замужестве, счастливом браке и рождении ребенка.
В дохристианские времена наши предки в этот день почитали богиню вышивки и пряжи Макошь. Даже с распространением христианства эта дата ассоциировалась с рукоделием. Поэтому в этот день женщины садились за вышивку и пряжу. Никакой другой работы женщинам в этот день делать не стоит – только отдыхать.
Что нельзя делать 10 ноября
- Показываться кому-то в новой неношеной одежде – к беде.
- Сегодня нельзя много смеяться, иначе потом будете много плакать.
- Нельзя мыть голову, стирать и мыть полы.
- Беременным женщинам нельзя одалживать кому-то вещи или деньги, иначе можно передать судьбу малыша.
Приметы погоды 10 ноября
- Иней на деревьях сулит заморозки.
- Кошки часто умываются – к дождям.
- Утренний туман – к оттепели.
- Если с вишни ещё не опали все листья, то зима будет поздней.