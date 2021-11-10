Народный праздник 10 ноября / фото ua.depositphotos.com

10 ноября отмечается православный праздник святой Параскевы Пятницы. Она считается заступницей всех девушек и женщин. К Параскеве обращаются с молитвой о скором замужестве, счастливом браке и рождении ребенка. 

В дохристианские времена наши предки в этот день почитали богиню вышивки и пряжи Макошь. Даже с распространением христианства эта дата ассоциировалась с рукоделием. Поэтому в этот день женщины садились за вышивку и пряжу. Никакой другой работы женщинам в этот день делать не стоит – только отдыхать.

Что нельзя делать 10 ноября

  1. Показываться кому-то в новой неношеной одежде – к беде.
  2. Сегодня нельзя много смеяться, иначе потом будете много плакать.
  3. Нельзя мыть голову, стирать и мыть полы.
  4. Беременным женщинам нельзя одалживать кому-то вещи или деньги, иначе можно передать судьбу малыша.

Приметы погоды 10 ноября

  • Иней на деревьях сулит заморозки.
  • Кошки часто умываются – к дождям.
  • Утренний туман – к оттепели.
  • Если с вишни ещё не опали все листья, то зима будет поздней.

Автор: Екатерина Пулатова