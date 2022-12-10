Народный праздник 10 декабря известен под названиями Знамение, Романов день.

Христиане отмечают церковный праздник 10 декабря в честь христианского подвижника Романа Антиохийского. При жизни он был великим целителем. Святому Роману молятся об исцелении бесплодия и тяжелых болезней.

Также в этот день отмечается праздник Знамение Божьей Матери. Иконе Знамения молятся о защите от врагов, налаживании отношений в семье, защите дома от пожаров и краж.

Наши предки 10 декабря ожидали чего-то особенного. Этот день издавна считался важным и судьбоносным. Новое знакомство или поездка в эту дату могут изменить судьбу. Верующие люди считали, что Богородица в этот день может подарить предзнаменование, которое нужно правильно расшифровать.

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10 декабря старались провести с позитивным настроем и верой в лучшее. Люди старались делать комплименты друг другу и совершать добрые поступки. В этот день молились святому Роману об исцелении от болезней и даровании радости материнства.

Для рыбалки день считается неудачным, поскольку вся рыба уже прячется на дне. Вместо рыбалки в эту дату славяне ходили в лес и искали сброшенные оленями рога на продажу.

Что нельзя делать 10 декабря

В этот день категорически нельзя ссориться, ругаться матом, оскорблять кого-то, рассказывать чужие секреты, доверяться малознакомым людям. Всё сказанное 10 декабря имеет огромный вес. Нельзя совершать необдуманные покупки сегодня, и вообще относиться к деньгам легкомысленно. Не стоит в этот день лицемерить, льстить, пытаться угодить кому-то и брать на себя чужую ответственность, иначе весь следующий год будете проживать не свою жизнь. Неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 10 декабря

Воробьи громко чирикают - к потеплению.

Ярко-красные облака во время заката предвещают сильный ветер.

Чем ярче и отчетливее ночью видно звезды, тем холоднее будет декабрь.

Дороги растаяли и покрылись грязью - потепление будет затяжным.

Направление ветра на протяжении дня часто меняется - к изменчивой погоде в декабре.

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