Народный праздник 10 декабря известен под названиями Романов день, Знамение Пресвятой Богородицы.

10 декабря христиане отмечают церковный праздник святого Романа Антиохийского, а также чтят икону "Знамение Божьей Матери". Этой иконе молятся о защите от врагов, пожаров, природных бедствий и завистников.

Этот день считается благоприятным для охотников и лесников. Хорошей приметой считалось прогуляться в лесу 10 декабря – тогда человек всю зиму будет здоровым. А особенно большая удача ждет того, кто найдет в лесу сброшенные рога лося.

В этот день наши предки прислушивались к пению птиц и определяли погоду на зиму. Если птицы поют громко и луна далеко расходится, то зима будет морозной и малоснежной. Бездетные женщины в этот день читают молитву о зачатии дитя.

Что нельзя делать 10 декабря

Не стоит сегодня ходить на рыбалку – всё равно клевать не будет. Нельзя стричь волосы и бороду, иначе можно отстричь здоровье. В этот день нельзя копать землю.

Приметы погоды 10 декабря

Звезды ярко горят ночью – к похолоданию.

Небо на рассвете окрасилось в красный – к сильным ветрам.

Если дата выпадает на растущую луну, то в ближайшие дни будет мокрый снег и дождь.

Автор: Екатерина Пулатова