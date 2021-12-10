Какой православный праздник отмечают христиане 10 декабря - читайте на УНИАН.

Празднование иконы Божией Матери "Знамение" было установлено в 1170 году в Новгороде. В те времена князь Андрей Юревич пошел войной против жителей города, а они вместе со своим архипастырем обратились к Господу, прося защиты. Ночью архиепископ услышал голос Христа, который приказал ему вынести икону на городские стены. Священник выполнил указание и увидел, как образ Богородицы отвернул свой лик от нападавших к городу и на глазах Девы Марии появились слезы. Тогда нападавшие стали бежать, а новгородцам оставалось только преследовать их.

Тогда и решили, что нужно праздновать день, когда Богородица спасла город от врагов. Позже она помогла остановить пожар, а при нападении шведов не дала им разграбить храм. Образ Божией Матери сотворил многие чудеса и оставил древний город в целости и сохранности.

Православный праздник 10 декабря - день памяти великомученика Иакова Персиянина

Читайте такжеЦерковные праздники в декабре 2021: календарь православных торжествСлавяне отмечали 10 декабря народный праздник в память святого Иакова. Иаков жил в IV веке, происходил из богатой и знатной христианской семьи. Юноша служил при персидском дворе и под влиянием своего царя оставил Господа, поклоняясь идолам. Родители его узнали об этом, обвинили в малодушии и бесчестии, сказали, что более он им не сын. Иаков испугался, мучился совестью, а после раскаялся.

Царь узнал о перемене Иакова и пригрозил ему казнью, если тот не бросит свою веру. Иаков ответил, что страдать за Христа для него - благо, а не мучение. Вельможи выбрали для Иакова страшное наказание - отрубили ему все части тела по очереди. Мученик произносил молитву после каждого такого действия, в итоге, конечно, скончался.

Приметы 10 декабря

много ярких звезд на небе - скоро ударят морозы;

воробьи чирикают и слышно звуки леса - в ближайшее время потеплеет;

дождь или снег - к метели;

багряная заря - к сильным ветрам.

Что сегодня нельзя делать

В этот день православная церковь запрещает тяжело работать и заниматься домашними делами. Женщинам нельзя шить, вязать и рукодельничать. Как и в любой другой церковный праздник, не рекомендуется сквернословить, обижаться и ссориться. Ремонт или строительство также лучше перенести на другой день.

Что можно делать 10 декабря

Верующие сегодня молятся иконе Божией Матери "Знамение", которая помогает инвалидам и душевнобольным. В эту дату в храмах проводятся службы, люди молятся о разрешении трудных жизненных ситуаций. Также она помогает излечиться от болезней, помириться с близкими, защититься от недругов и обрести покой.

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Автор: Кристина Кащавцева