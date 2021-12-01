Народный праздник 1 декабря / фото УНИАН (Денис Прядко)
Христиане отмечают 1 декабря церковный праздник священномучеников Романа и Платона. В первый день зимы верующие читают молитву Платону и Роману и просят удачно прожить этот период. В эту дату окончательно проверяли запас дров и замазывали окна.
Чтобы зима прошла благополучно и сытно, проводили специальный обряд. Для этого нужно найти монету с самым большим номиналом и целый день проносить в кармане. Затем эту монету надо положить в кошелек и не тратить.
Что нельзя делать 1 декабря
- Нельзя выбрасывать игрушки ребенка, иначе он может заболеть.
- Нельзя делать зло и вредить людям.
- Есть или пить из фарфоровой посуды – к беде.
Приметы погоды 1 декабря
- Какая погода 1 декабря, такой она продержится всю зиму.
- Вороны роются в земле – к потеплению.
- Сильный ветер – к снежной зиме.
- Облачная ночь сулит похолодание.