Народный праздник 1 декабря получил название Платон и Роман Зимоуказатели.

Христиане отмечают 1 декабря церковный праздник священномучеников Романа и Платона. В первый день зимы верующие читают молитву Платону и Роману и просят удачно прожить этот период. В эту дату окончательно проверяли запас дров и замазывали окна.

Чтобы зима прошла благополучно и сытно, проводили специальный обряд. Для этого нужно найти монету с самым большим номиналом и целый день проносить в кармане. Затем эту монету надо положить в кошелек и не тратить.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя выбрасывать игрушки ребенка, иначе он может заболеть. Нельзя делать зло и вредить людям. Есть или пить из фарфоровой посуды – к беде.

Приметы погоды 1 декабря

Какая погода 1 декабря, такой она продержится всю зиму.

Вороны роются в земле – к потеплению.

Сильный ветер – к снежной зиме.

Облачная ночь сулит похолодание.

Автор: Екатерина Пулатова