Что отмечает церковь сегодня и какие существуют приметы в этот день - читайте на УНИАН.

Мученик Платон происходил из благочестивой семьи, родился в Галатии. Будучи молодым, оставил все мирские радости и посвятил себя Богу. Ходил по городам и убеждал язычников отречься от идолов. Правитель узнал об этом, вызвал Платона к себе и приказывал ему отказаться от Христа, но мученик не согласился. Тогда его долго истязали, а затем отсекли голову.

Православный праздник 1 декабря - день памяти мучеников Романа и Варула

Читайте также1 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСвятой Роман был диаконом в Кесарии и пострадал во время правления Максимиана в начале IV века. Когда император начал гонение на христиан, Роман встретил епарха с людьми, которые шли на идольский праздник, и убеждал их бросить язычество и обратиться к Господу.

За это его долго мучили, а он указал на отрока Варула, который, по словам Романа, понимал больше, чем весь народ. Язычники разгневались и позже казнили Варула.

Какой праздник 1 декабря - день памяти мучеников Закхея и Алфея

Алфей был чтецом и проповедником в Гадяринской церкви, а Закхей - диаконом. Жили они во времена правления Диоклетиана и видели, как в честь двадцатипятилетия его правления были выпущены многие преступники, а на христиан снова открыто гонение. Закхея и Алфея поймали, жестоко мучили, а затем убили.

Приметы 1 декабря

сегодня тепло на улице - зима будет мягкой и снежной;

мухи проснулись и летают - скоро наступит оттепель;

солнце в ярких бликах - к похолоданию;

сильный ветер 1 декабря - в зимний период будет много вьюг.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день категорически запрещает ссориться и ругаться. Считается, что если на Платона и Романа затеять конфликт, то он продлится до следующего года. Также, согласно приметам, именно сегодня нельзя выбрасывать или дарить игрушки своих детей - навлечете беду на ребенка.

Что можно делать 1 декабря

Наши предки в этот день активно молились святым о здравии, ходили в церковь, подавал милостыню нищим и помогали всем нуждающимся. Можно было, кроме денег, принести еду или одежду. Верили, что если в этот день помогать ближним и мыслить положительно, то удача будет сопутствовать вам целый год.

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Автор: Кристина Кащавцева