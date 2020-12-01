Милые и жизнерадостные поздравительные строки и красивые картинки по случаю начала зимы.

Наступило 1 декабря, а значит – пришла зима. Также это означает, что уже совсем близко Новый год и впереди нас ожидают новогодне-рождественские праздники.

УНИАН собрал лучшие поздравления с началом зимы для родных, друзей и коллег в жизнерадостных стихах, прозаических строках и ярких открытках.

Поздравления с первым днем зимы в стихах и прозе

***

Вот пришел декабрь в дом,

С первым зимним вас деньком,

Принесет пусть счастье он

И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,

С новогодней кутерьмой,

С вьюжными метелями

И праздничными елями!

***

С неба падают снежинки

В нежно-белых пелеринках,

Под воздушною накидкой

Прячут крыши и калитки.

То зима в права вступила,

Все поземкой устелила,

Много счастья принесла

И душевного тепла!

***

Крадется первый день зимы,

Роняя снег свой еле слышно.

Желаем только счастья мы!

Да и тепло не будет лишним!

Пускай декабрь вам принесет

Уют, мечты, благополучье!

Пусть вам во всем всегда везет!

Пусть жизнь отныне будет круче!

***

С первым днем зимы! Ура!

Это лучшая пора.

Не пугает холод пусть,

Прогони из сердца грусть,

Наслаждайся каждым днем,

Не печалься ни о чем.

***

Вот и кончилась осень унылая,

Вот и снега настала пора.

И зима никого не помилует,

Позабудем, что значит жара.

Но зима ведь не только метелица,

Это горка, снежки, новый год,

С первым днём белоснежной волшебницы!

Пусть с ним вместе и счастье придёт!

***

С первым днем зимы сегодня

Я хочу поздравить вас,

Настроенье пусть зимою

Будет просто высший класс,

Будем мы кататься с горок,

Ждет лыжня нас и каток,

И никто этой зимою

Пусть не будет одинок!

***

В этот первый зимний денек

Я желаю всех благ и удачи,

И пускай на дворе холодок,

Можно греться любовью горячей!

Еще месяц, а там — Новый год,

И от Деда Мороза подарки!

Не грустите зимою, народ,

Каждый день пусть у вас будет ярким!

***

Вот официально зима вступила в свои права и наконец можно насладиться всеми радостями снежных дней! Желаю всем неисчерпаемого запаса ароматного чая, теплых и уютных свитеров, праздничного настроения и веселья!

***

Первый день зимы — это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, мороз рисует картины на стеклах, а земля устилается белоснежным ковром! Пускай эта зима будет сказочно-прекрасной и дарит много замечательных событий!

***

Ура, да здравствует волшебная сказка. Поздравляю с первым днём зимы и хочу пожелать, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, романтичной, насыщенной, чудесной и завораживающей. Желаю, чтобы любовь грела твоё сердце, а мороз рисовал на твоих щеках румянец счастья.

***

Пускай первый день зимы подарит тебе ощущение счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, теплый кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно чудесной! Зима — это прекрасное время года, несмотря на холода, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

С первым днем зимы – яркие открытки и картинки

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Автор: Алина Вишневская