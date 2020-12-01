Наступило 1 декабря, а значит – пришла зима. Также это означает, что уже совсем близко Новый год и впереди нас ожидают новогодне-рождественские праздники.
УНИАН собрал лучшие поздравления с началом зимы для родных, друзей и коллег в жизнерадостных стихах, прозаических строках и ярких открытках.
Поздравления с первым днем зимы в стихах и прозе
***
Вот пришел декабрь в дом,
С первым зимним вас деньком,
Принесет пусть счастье он
И порадует снежком!
Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями
И праздничными елями!
***
С неба падают снежинки
В нежно-белых пелеринках,
Под воздушною накидкой
Прячут крыши и калитки.
То зима в права вступила,
Все поземкой устелила,
Много счастья принесла
И душевного тепла!
***
Крадется первый день зимы,
Роняя снег свой еле слышно.
Желаем только счастья мы!
Да и тепло не будет лишним!
Пускай декабрь вам принесет
Уют, мечты, благополучье!
Пусть вам во всем всегда везет!
Пусть жизнь отныне будет круче!
***
С первым днем зимы! Ура!
Это лучшая пора.
Не пугает холод пусть,
Прогони из сердца грусть,
Наслаждайся каждым днем,
Не печалься ни о чем.
***
Вот и кончилась осень унылая,
Вот и снега настала пора.
И зима никого не помилует,
Позабудем, что значит жара.
Но зима ведь не только метелица,
Это горка, снежки, новый год,
С первым днём белоснежной волшебницы!
Пусть с ним вместе и счастье придёт!
***
С первым днем зимы сегодня
Я хочу поздравить вас,
Настроенье пусть зимою
Будет просто высший класс,
Будем мы кататься с горок,
Ждет лыжня нас и каток,
И никто этой зимою
Пусть не будет одинок!
***
В этот первый зимний денек
Я желаю всех благ и удачи,
И пускай на дворе холодок,
Можно греться любовью горячей!
Еще месяц, а там — Новый год,
И от Деда Мороза подарки!
Не грустите зимою, народ,
Каждый день пусть у вас будет ярким!
***
Вот официально зима вступила в свои права и наконец можно насладиться всеми радостями снежных дней! Желаю всем неисчерпаемого запаса ароматного чая, теплых и уютных свитеров, праздничного настроения и веселья!
***
Первый день зимы — это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, мороз рисует картины на стеклах, а земля устилается белоснежным ковром! Пускай эта зима будет сказочно-прекрасной и дарит много замечательных событий!
***
Ура, да здравствует волшебная сказка. Поздравляю с первым днём зимы и хочу пожелать, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, романтичной, насыщенной, чудесной и завораживающей. Желаю, чтобы любовь грела твоё сердце, а мороз рисовал на твоих щеках румянец счастья.
***
Пускай первый день зимы подарит тебе ощущение счастья, уюта и радости! Пусть белый снег, теплый кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму особенно чудесной! Зима — это прекрасное время года, несмотря на холода, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!
С первым днем зимы – яркие открытки и картинки
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