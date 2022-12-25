Молитвы на Рождество помогут обратиться к Богу с просьбой или молитвой.

Рождество - это один из важнейших праздников в году, когда мы чтим рождение Иисуса Христа. В этот особенный день верующие могут обратиться к Богу с молитвой, просьбой или покаянием. Господь непременно услышит эти слова, если они будут произнесены искренне и с чистыми помыслами.

Молитву нужно читать наедине с собой перед иконой или крестом. Перед произнесением молитвы вслух сначала прочтите её про себя несколько раз, чтобы не запинаться. Читать молитвы можно как в само Рождество, так и в Рождественский сочельник. В этот праздник в основном молятся за детей, поскольку торжество связано с деторождением.

Молитва "Отче наш"

Самой известной молитвой в христианстве не стоит пренебрегать на Рождество Христово, ведь именно в эту дату Сын Божий явился на свет.

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Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

Молитва на Рождество о счастье и покровительстве

Отец Небесный, Владыка наш великий! К Тебе молитву свою возношу, так услышь же меня и не оставь раба своего без внимания. Надели меня поддержкой своей, стань покровителем моим, не дай пасть духом! Укрепи веру мою, наставь на путь истинный и подари мне счастье и благополучие в этом мире. Неустанно возношу я хвалу и славу Тебе, никогда не перестану почитать Имя Твое. Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.

Молитва на Рождество о здоровье

В руки Твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души моего движения. Вход и выход мой, веру и обитание мое, течение и конец живота моего, день и час дыхания моего, кончину мою, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимой доброты, незлобивый, Господи, меня, больше всех мужчин самого грешного, прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные вины мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и грехопадения лютых всегда защити меня и покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей.

Молитва на Рождество о благословении для ребенка

Матерь Богородица, как Ты Сына Своего. Младенец Иисуса в этот день на руках держала, покрывало мягкое пеленала, ручонкой Своей к счастью и удаче благословляла. Благослови и моего ребенка (имя) тоже. Ручку Свою святую подними, моего ребенка перекрести, на удачу и счастье в жизни благослови, на жизнь длинную и богатую, веселую и красивую. Пока люди будут помнить Тебя и Сына Твоего Иисуса Христа - никому мои слова не перебить.Аминь.

Молитва на Рождество о защите и счастье детей

Господи Боже, спаситель наш, взываю к Тебе. Милости прошу у тебя за детей своих (имена). Сохрани и помилуй их, укрой своей дланью. Убереги от помыслов дурных и направь на путь истинный. Чада Твои малые, несмышленые. Открой им истину и позволь жить без греха в душе. Освети их путь и защити от глаза дурного, слова нечистого. Буду молить Тебя, возносить слова светлые и чистые. Помоги мне воспитать чад своих в вере истинной и счастье. Аминь.

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