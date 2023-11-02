Эта поминальная суббота проходит перед праздником Архистратига Михаила, но его дата в этом году сдвигается.

Михайловская суббота - один из дней в году, когда поминают умерших близких. В этом году ее дата меняется в связи с переходом на новый церковный календарь. Когда она будет, какие обычаи и запреты этого дня - рассказываем в материале.

Когда Михайловская поминальная суббота в 2023 году

Михайловская суббота так называется, потому что обычно предшествует празднику Собор Архистратига Михаила (Михайлов день). Традиционно его отмечали 21 ноября, но в этом году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, поэтому дата праздника сдвинулась на 13 дней раньше. Соответственно поменялась и дата родительского дня - Михайловская поминальная суббота в 2023 году будет проходить 4 ноября, то есть, в последнюю субботу перед Михайловым днем (по старому стилю - 18 ноября).

Что нужно делать в родительскую субботу

У родительских суббот есть определенные традиции.

Видео дня

Вспоминать умерших начинают накануне поминального дня - в пятницу вечером в храмах совершается специальная панихида, что называется "парастас". В саму субботу проходит сначала заупокойная Божественная литургия, а затем - общая панихида.

Считается, что молиться нужно не только за близких, но за всех умерших, особенно, если за них некому помолиться. Если по какой-то причине нет возможности посетить службу в храме, то можно помолиться и дома -прочесть любую молитву об усопших. Но важно, чтобы молитва была искренней - считается, что именно с ее помощью души умерших могут обрести покой, а их грехи будут прощены.

После церкви принято идти на кладбища - можно сделать уборку на могилках. Опять-таки, если обстоятельства не позволяют посетить кладбище в родительский день, то это можно сделать накануне или после. Благим делом будет привести в порядок заброшенные захоронения, за которыми не ухаживают.

Еще одна важная традиция поминальных дней - благотворительность. Принято подавать милостыню, а также приносить на милостыню в храм продукты, которые идут нуждающимся - хлеб, крупы, овощи и другие постные.

Часто поминовение сопровождается трапезой. На стол обязательно ставят кутью из пшеницы или перловки, с медом, орехами, сухофруктами. Кутья является символом воскрешения из мертвых.

Что нельзя делать в родительскую субботу

В дни поминовения есть ряд запретов:

запрещается ссориться, ругаться, вспоминать умерших плохими словами;

нельзя отказывать в милостыне, если просят;

нельзя оставлять продукты, алкоголь, сигареты и т.п. на могиле усопших - лучше зажечь свечу или лампадку и помолиться;

нельзя устраивать шумные поминальные застолья - трапеза дожна быть скромной и умеренной, поминки с алкоголем также не приветствуются.

Запрета на работу в этот день нет, но все-таки лучше все мирские дела лучше отложить или сделать накануне - этот день посвятите тем, кого уже нет с нами.

Ранее мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.

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