В Международный день памяти и поминовения жертв терроризма вспоминают всех пострадавших людей, чья жизнь была искалечена или прервана террористами.

Ежегодно 21 августа в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. В этот день вспоминают всех, чья жизнь была искалечена или прервана террористами. В Украине за последние полтора года, с начала полномасштабного российского вторжения, практически каждый день случаются теракты, и число жертв терроризма постоянно растет. Краткая история этого дня памяти, какие преступления совершила страна-террорист Россия и почему мир обязан признать ее спонсором террора - в материале.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма 2023 - история и значение

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма учредили в 2017 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. В документе идет речь о необходимости защищать права пострадавших и их семей, а также укреплять международное сотрудничества в борьбе с терроризмом.

От терроризма в мире страдают все государства - в той или иной степени. Украина как никто за последние годы прочувствовала на себе влияние российского террора - практически каждый день у нас в стране происходят теракты, которые уносят жизни людей.

Видео дня

Главная цель дня памяти21 августа - почтить память погибших и помочь выжившим отстоять права и вернуться к нормальной жизни. В этот день в проходят лекции и семинары по борьбе с терроризмом, поднимается вопрос поддержки пострадавших. В Украине права жертв терроризма защищены законом Украины "О борьбе с терроризмом", он предусматривает компенсацию морального и материального вреда, причиненного в результате теракта, социальную реабилитацию, медицинскую и психологическую помощь, правовую поддержку.

Россия - страна-террорист

Война в Украине в полной мере показывает, как выглядит современный терроризм - Россия постоянно прибегает к методам террора, причем еще до начала полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.

Украинский институт национальной памяти наводит примеры террористической деятельности России в Украине:

террор в отношении гражданских украинцев в 2014 году - преследование, пытки и незаконное заключение активистов Евромайдана в Крыму кинорежиссера Олега Сенцова, общественного деятеля Александра Кольченко, фермера Владимира Балуха;

пытки и убийство на Донбасе депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и несовершеннолетнего футболиста Степана Чубенко;

сбитие малайзийского боинга MH17 - погибли все пассажиры и члены экипажа самолета, 298 человек. Расследование международной комиссии доказало, что авиалайнер сбили из зенитно-ракетной установки "Бук", которая принадлежала курской 53-й бригаде противовоздушной обороны, а к преступлению непосредственно причастны два офицера российской армии; несмотря на наличие доказательств Россия до сих пор не признала своей вины в этом акте терроризма.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия усилила свой террор - это пытки, убийства, изнасилования, насильственное перемещение местного населения на оккупированных территориях с признаками геноцида. Одно из вопиющих свидетельств террора - убийство в Еленовке по меньшей мере 50 украинских военнопленных, вышедших из Азовстали под гарантии безопасности и обмена от ООН и Красного креста, а также ядерный шантаж всего мира с использованием Запорожской АЭС.

Страна-террорист Россия наносит авиационные и ракетные удары по гражданским объектам Украины, почти полностью разрушены Бородянка на Киевщине, Мариуполь, ряд других городов Донбасса, продолжают разрушать Николаев. Жертвами ракетных ударов стали посетители торгового центра в Кременчуге, диагностического центра и других учреждений в Винницы, жители жилых кварталов Харькова, Киева, Чернигова, Николаева, Одессы... Буквально на днях произошел новый ракетный удар по Чернигову.

14 апреля 2022 года Верховная Рада Украины признала Россию государством-террористом. В мировом сообществе Россию, как государство, поддерживающим терроризм, признали Литва и Латвия. В Сенате США находится законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Террористические акты, кем бы они ни осуществлялись - группой политических радикалов или одной из крупнейших стран мира - и чем бы ни были мотивированы, не могут быть оправданы. Это тяжелые преступления, за которое должна наступить ответственность.

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