Медовое печенье с шоколадом: рецепт невероятно аппетитной выпечки
Медовое печенье - ароматное и невероятно вкусное. Кроме изысканных вкусовых качеств, оно отличается еще и более длительным сроком хранения по сравнению с другими видами сладкого печенья.
К тому же такую выпечку можно сдабривать, например, кусочками шоколада, орехами, сухофруктами, корицей, кардамоном или имбирем.
Медовое печенье с шоколадом
- Мука - 135 г
- Мед - 60 г
- Масло сливочное - 135 г
- Сахар - 125 г
- Яйца куриные - 3 шт.
- Шоколад темный - 100 г
- Соль - 1 щепотка
- Сода - 1 щепотка
- Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.
Сливочное масло растопить с медом на плите и нагревать около 5 минут до золотистого цвета. Оставить остывать.
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Тем временем взбить яйца с сахаром и солью до увеличения массы почти в 3 раза. Добавить просеянную муку с содой и разрыхлителем. Перемешать.
Влить остывшую медово-масляную смесь и перемешать. Добавить рубленый шоколад.
Наполнить формочки для печенья не больше чем на 3/4. Выпекать при температуре 180°С около 20 минут. Готовность проверять с помощью сухой зубочистки или спички.
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