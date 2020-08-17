Медовое печенье с шоколадом: рецепт невероятно аппетитной выпечки

Мягкое и ароматное печенье будет приятным сюрпризом для сладкоежек.

Медовое печенье - ароматное и невероятно вкусное. Кроме изысканных вкусовых качеств, оно отличается еще и более длительным сроком хранения по сравнению с другими видами сладкого печенья.

К тому же такую выпечку можно сдабривать, например, кусочками шоколада, орехами, сухофруктами, корицей, кардамоном или имбирем.

Медовое печенье с шоколадом

Мука - 135 г

Мед - 60 г

Масло сливочное - 135 г

Сахар - 125 г

Яйца куриные - 3 шт.

Шоколад темный - 100 г

Соль - 1 щепотка

Сода - 1 щепотка

Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.

Сливочное масло растопить с медом на плите и нагревать около 5 минут до золотистого цвета. Оставить остывать.

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Тем временем взбить яйца с сахаром и солью до увеличения массы почти в 3 раза. Добавить просеянную муку с содой и разрыхлителем. Перемешать.

Влить остывшую медово-масляную смесь и перемешать. Добавить рубленый шоколад.

Наполнить формочки для печенья не больше чем на 3/4. Выпекать при температуре 180°С около 20 минут. Готовность проверять с помощью сухой зубочистки или спички.

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