В ночь с 27 на 28 июня 2003 года начинается мусульманский праздник Курбан-байрам.

Курбан-Байрам - один из главных праздников у мусульман. Сколько он длится в этом году, в чем его суть, история и что значит традиция жертвоприношения - рассказываем в материале.

В чем смысл праздника Курбан-байрам - зачем приносить жертву

Курбан-байрам переводится как "праздник жертвы". Отмечают его в память о том, как пророк Ибрахим (в Библии - Авраам) принес жертву Аллаху. В Коране рассказывается, как к Ибрахиму явился ангел Джабраил и передал, что Аллах просит принести ему в жертву сына. Мужчина послушно пошел в долину Мина, взяв сына, чтобы выполнить волю Аллаха. Но лезвие ножа не причинило вреда ребенку - мальчик остался невредим. Оказалось, что это было испытание для Ибрахима и в награду за послушание Аллах послал ему еще одного сына. Жертву же заменили бараном. В память об этом мусульмане каждый год устраивают обряд жертвоприношения на Курбан-байрам.

Смысл праздника Курбан-байрам - чтобы стать ближе к Аллаху не нужны людские жертвы. Жертва должна быть условной, а искупить грехи перед Аллахом человек может только своими добрыми поступками и светлыми мыслями. Достаточно молиться, держать пост, подавать милостыню и сторониться всего плохого.

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Когда Курбан-байрам 2023 году - от чего зависит дата

Курбан-байрам отмечают в честь окончания хаджа - паломничества мусульман в Мекку, к священной Каабе. Празднуется он ежегодно ровно через 70 дней после другого важного мусульманского праздника - Ураза-байрам, на десятый день месяца Зуль-хиджа (это 12-й месяц мусульманского лунного календаря). Но так как мусульманский и григорианский календари различаются, то дата праздника ежегодно сдвигается назад на 11 дней. В 2023 году Курбан-байрам празднуют, начиная с 28 июня и до 2 июля.

В чем разница между Ураза-байрам и Курбан-байрам? Ураза-байрам - это второй по значимости праздник у мусульман после Курбан-байрам. Ураза-байрам называют также Праздник разговения, и он знаменует окончание поста после священного месяца Рамадан. В этом году Ураза-байрам 2023 отмечали 21 апреля.

Курбан-байрам - традиции и что приносят в жертву

За день до Курбан-байрама мусульмане соблюдают пост, а ночь накануне проводят в молитве. Праздновать начинают с восходом солнца: совершают омовение, надевают праздничную одежду и идут в мечеть на утреннюю молитву. После возвращаются домой, а затем снова собираются на проповедь к мулле. По окончании отправляются на кладбище - помолиться за умерших. И уже после наступает время для обряда жервтоприношения.

На Курбан-байрам жертвоприношение может быть не только в виде барана, но и быка, коровы, овцы, козы, верблюда. Но животные должны быть куплены только на честно заработанные деньги - это важное условие.

От одной семьи полагается принести в жертву одно животное. Мясо после делят на три части: одну часть отдают бедным, вторая - для угощения родных и близких, третью - могут оставить в семье.

На Курбан-байрам обычно накрывают богатый праздничный стол и готовят много сладостей. Несколько дней праздника ходят в гости к родным и близким, также им принято делать подарки.

Курбан-байрам - что нельзя делать

Запретов на праздник немного, но все они строгие:

употреблять алкоголь;

ходить в грязной одежде;

заниматься тяжелым физическим трудом;

ругаться и обижать кого-либо.

Также категорически запрещено на праздник отказывать в милостыне и помощи.

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