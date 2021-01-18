На Крещение принято купаться в проруби природного водоема.

Ежегодно 19 января отмечается большой церковный праздник, посвященный Крещению Господнему. В этот день люди вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник Крещения известно своими интересными традициями, главной из которых является купание в реке или озере с освященной водой.

История праздника Крещения

Иисус Христос совершил обряд крещения, то есть очищения всех грехов, в возрасте 30 лет в реке Иордан. Божий Сын был безгрешным, однако окрестился, как любой смертный, чтобы показать, что он не выше других. Крещение Иисуса проводил Иоанн Предтеча, которого называют Иоанном Крестителем. Согласно Библии, во время крещения на Иисуса с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался голос Божий, поэтому праздник также называют Богоявлением.

Крещение празднуют еще со времен Руси, однако традиционные крещенские купания распространились лишь в 20 веке. Обычай купаться на Крещение существует только в Украине и нескольких других православных странах.

Традиции и приметы праздника

На праздник Крещения целебными чудодейственными свойствами наделяется вода. Люди носят воду в церковь, чтобы ее освятить. Считается, что такая вода не портится, может лечить людей и сохраняет свою особенность круглый год.

Еще одна известная традиция праздника - купание в водоемах. Для этого на реке или озере готовят прорубь, которую освящает священник. При любой погоде люди на несколько секунд погружаются в воду. Считается, что такая процедура очищает душу и дарит здоровье.

Как купаться на Крещение

Купание на Крещение принесет пользу только тогда, если соблюдать правила безопасности. Нырять в воду строго запрещено беременным женщинам, пожилым людям, детям до 6 лет и людям с хроническими болезнями. Особенно опасны крещенские купания для людей с болезнями сердца и легких. Дать рекомендацию по купанию может только врач.

Нырять в воду следует в официально отведенных местах под наблюдением медиков и спасателей. В день купания запрещено употреблять алкоголь. Перед купанием надо сделать разминку и прочитать молитву. Заходить в воду нужно постепенно. Проводить в воде нужно не более 10 секунд. Погружаться в воду резко и с головой крайне опасно - это может привести к остановке сердца. После выхода из воды оботритесь полотенцем и наденьте теплую сухую одежду, а затем выпейте чай.

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Автор: Екатерина Пулатова