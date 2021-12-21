Веселые конкурсы на Новый год можно проводить в любом возрасте.

Новый год – отличный повод собраться с семьей, друзьями или коллегами и хорошенько повеселиться. Ведь известная поговорка гласит, что тогда и весь год будет веселье. В эту ночь забудьте обо всех проблемах и заботах и посмейтесь от души. Веселые конкурсы для большой компании скрасят ваш праздник.

Ранее мы рассказывали что надеть на Новый год, чтобы привлечь удачу.

Конкурсы на Новый год для взрослых

"Угадай мелодию"

Этот конкурс требует небольшой подготовки. Для него нужно заранее записать несколько известных песен в обратном порядке. После этого участники конкурса должны разгадать зашифрованную песню.

"Кто я?"

Этот "бородатый" конкурс развеселит компанию на любом празднике. Участники конкурса пишут на листочках имена известных людей или выдуманных персонажей. Жеребьевкой выбирают одного человека, который участвует в конкурсе. Он не глядя выбирает бумажку, показывает остальным участникам и должен угадать загаданного персонажа с помощью вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет".

"Дегустатор"

Читайте такжеНовогодние традиции в Украине и не только: как отмечают праздник в разных странахУчастникам конкурса завязывают глаза, а ведущий дает попробовать им различные новогодние блюда. После чего участники должны разгадать рецепт лакомства. Особенно веселым получится конкурс, если дегустаторам достанется необычный деликатес вроде оливье с конфетами.

"Поэт"

Ведущий озвучивает предложение, которое будет началом стиха. Участники должны друг за другом придумать следующие рифмованные строчки и составить большой стих. Темой стиха может быть зима или Новый год.

"Пожелания"

Каждый участник на бумаге пишет свои пожелания на Новый год от Деда Мороза и рассказывает, как он провел прошлый год. При этом нельзя называть себя. После этого вся компания должна угадать автора каждого письма. Если автора не угадают, то он победил.

"Ни слова правды"

Ведущий заготавливает много вопросов на новогоднюю тематику. Например:

Кого наряжают на Новый год?

О чем твой любимый новогодний фильм?

Как ты провел прошлый год?

Кого лепят зимой из снега?

Что запускают в небо в новогоднюю ночь?

Ведущий быстро задает вопросы игрокам, а они должны ответить, не говорят ни слова правды. Если кто-то даст правдивый ответ - ему придумывают наказание. Например, засунуть несколько долек мандарина за обе щеки.

Конкурсы на Новый год для детей

"Пока часы 12 бьют"

Детям раздают листочки и фломастеры. Затем просят нарисовать на листочке как можно больше новогодних подарков и засекают 12 секунд. Кто успеет нарисовать больше всего предметов – победит.

"Достань приз"

Для конкурса съедобный приз (например шоколадное яйцо) заворачивают во много слоев бумаги или фольги. Детей делят на команды. Каждой команде вручают приз и засекают время. Участники передают приз друг другу, снимая по одному слою. Победит команда, которая первая снимет всю бумагу и доберется до сладости.

"Китайский Новый год"

Детям раздают тарелки с мелко нарезанными фруктами, сыром, крабовыми палочками и другими продуктами. После этого раздают китайские палочки для еды. Участники должны как можно быстрее съесть еду только при помощи палочек.

"Послание для Деда Мороза"

Детей разделяют на несколько команд и каждой готовят секретное послание для Деда Мороза. Например: "31 декабря Снегурочка ждет Вас возле городской елки вместе с мешком подарков". Послание говорят только одному участнику. После этого участники должны шепотом по цепочке передать друг другу послание. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее всех передаст сообщение Деду Морозу.

"Собери пазл"

Детей делят на небольшие команды и каждому ребенку надевают толстые рукавицы. Командам раздают несложный пазл с маленьким количеством деталей. После этого каждая команда должна на скорость правильно собрать пазл в варежках.

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Автор: Екатерина Пулатова