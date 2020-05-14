Вознесение Господне: когда отмечают и история праздника

Праздник Вознесения в 2020 году выпадает на 28 мая.

Вознесение - праздник с "плавающей" датой, которая напрямую зависит от Пасхи.

Праздник Вознесения в 2020 году выпадает на 28 мая.

Когда Вознесение Господне 2020

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двенадцати праздников церковного года — Вознесение Господне.

Православная Пасха в нынешнем году отмечалась 19 апреля, следовательно, Вознесение припадает на 28 мая. В католичестве Вознесение-2020 будет отмечаться соответственно 21 мая.

История праздника Вознесение

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе. Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

Народные обычаи на Вознесение: что нельзя делать

В народе считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето, становится по-настоящему жарко, отцветают сады. Учитывая, что в 2020-м праздник выпадает на 28 мая, то для этого года такая примета вполне справедлива.

Как и многие православные праздники, Вознесение вобрало в себя бытовые народные традиции и даже древние языческие обычаи. Так, на праздник водили хороводы в честь будущего хорошего урожая, в некоторых местах устраивали веселые гулянья.

В домах на Вознесение пекли пироги с начинкой из зелёного лука, а также особые хлебные кушанья - "лесенки", или "лествицы", на которых обязательно делали семь "перекладин", символизирующих ступени (по числу небес апокалипсиса). Эти лепешки освящали в церкви и с угощением отправлялись в гости к родне.

Считалось особым грехом в период с Пасхи до Вознесения в чем-то отказывать странникам, верующие старались больше помогать нуждающимся, подавать милостыню просящим.