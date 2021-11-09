Ураза-байрам это один из важнейших праздников для всех мусульман.

Ежегодно в конце священного постного месяца Рамадан мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам, известного также как Ид-аль-Фитр. Для мусульман это один из самых важных дней в году. Сложный и продолжительный пост заканчивается, а после утренней молитвы пищевые ограничения снимаются.

Когда отмечается Ураза-байрам в 2022 году

Дата праздника ежегодно меняется и определяется по лунному календарю. Ураза-байрам 2022 году празднуется 2 мая, но само празднование в исламе начинается после захода Солнца 1 мая. В мусульманских странах этот день объявлен выходным.

История и суть праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам считается древних праздником и отмечается ещё со времен пророка Мухаммеда. Этот праздник завершает Рамадан – месяц поста, когда мусульмане ничего не едят и не пьют от рассвета до заката.

Читайте такжеВыходные на Рождество и Новый год 2022: сколько дней отдыха получат украинцыНа Ураза-байрам мусульмане накрывают богатый и пышный стол, отмечая конец долгого поста. Приступать к трапезе можно после коллективной молитвы. На трапезу приглашают всех родных и соседей, надевают лучшую одежду.

Важным элементом праздника является Закят аль-фитр – милостыня, которую выплачивают все мусульмане до наступления Ураза-байрам. Милостыню обычно выплачивают крупами или фруктами.

Когда в 2022 году отмечаются другие мусульманские праздники

Рамадан: 2 апреля – 1 мая

Курбан-байрам: 9 июля

Мусульманский Новый год: 29 июля

Ашура: 8 августа

Автор: Екатерина Пулатова