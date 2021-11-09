Ежегодно в конце священного постного месяца Рамадан мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам, известного также как Ид-аль-Фитр. Для мусульман это один из самых важных дней в году. Сложный и продолжительный пост заканчивается, а после утренней молитвы пищевые ограничения снимаются.
Когда отмечается Ураза-байрам в 2022 году
Дата праздника ежегодно меняется и определяется по лунному календарю. Ураза-байрам 2022 году празднуется 2 мая, но само празднование в исламе начинается после захода Солнца 1 мая. В мусульманских странах этот день объявлен выходным.
История и суть праздника Ураза-байрам
Ураза-байрам считается древних праздником и отмечается ещё со времен пророка Мухаммеда. Этот праздник завершает Рамадан – месяц поста, когда мусульмане ничего не едят и не пьют от рассвета до заката.
Читайте такжеВыходные на Рождество и Новый год 2022: сколько дней отдыха получат украинцыНа Ураза-байрам мусульмане накрывают богатый и пышный стол, отмечая конец долгого поста. Приступать к трапезе можно после коллективной молитвы. На трапезу приглашают всех родных и соседей, надевают лучшую одежду.
Важным элементом праздника является Закят аль-фитр – милостыня, которую выплачивают все мусульмане до наступления Ураза-байрам. Милостыню обычно выплачивают крупами или фруктами.
Когда в 2022 году отмечаются другие мусульманские праздники
Рамадан: 2 апреля – 1 мая
Курбан-байрам: 9 июля
Мусульманский Новый год: 29 июля
Ашура: 8 августа