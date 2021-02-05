Это выдающийся день, праздник радости и встречи человечества с Богом.

Сретение Господне – один из древнейших и важнейших религиозных праздников. Отмечают его и православные, и католики, правда, в разные дни. Христиане западного обряда его уже отпраздновали 2 февраля. А вот у христиан восточного обряда он еще впереди.

Когда Сретение Господне в 2021 году

Праздник Сретения Господня является непереходным, то есть имеет установившуюся дату. Отмечается он на 40-й день после Рождества Христова. Соответственно, каждый год у православных христиан он приходится на 15 февраля.

Сретение Господне: история праздника

Читайте такжеЦерковные праздники в феврале: православный календарь на месяцСретение Господне - выдающийся день, праздник радости и встречи Всевышнего с людьми. В переводе с церковнославянского языка слово "сретение" означает встречу. Но речь идет не об обычной встрече, а о важном событии, запечатленном в Евангелии от Луки.

Так, на 40-й день после рождения Иисуса Христа родители принесли его в храм. Там с младенцем встретился старец Симеон, очень ждавший данное событие.

Праведный Симеон был в храме толковником: переводил Священное Писание с еврейского языка на греческий. Увидев в одном из предсказаний Писания, что непорочная дева родит ребенка, Симеон решил, что это ошибка. Старец как раз собирался исправить "дева" на "жена", когда к нему явился ангел, объявив, что пророчество на самом деле верное. Он также отметил, что Симеон не умрет, пока не убедится в этом лично, увидев напророченного младенца.

По преданию, ждать этого Симеону пришлось около 300 лет. До того момента, когда в храм пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Старец взял младенца на руки и произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет для просвещения язычников и славу народа Твоего Израиля".

В тот день в лице старца Симеона состоялась радостная встреча всего человечества с Богом.

Особенности празднования Сретения

Традиционно в праздник Сретения Господня верующие идут в церковь, там священники освящают свечи, после чего раздают их прихожанам.

К сретенским свечам в православной церкви относятся очень благоговейно. Их бережно хранят весь год возле икон и зажигают во время домашней молитвы. Считается, что эти свечи обладают большой силой, могут защитить и предотвратить беду.

Приметы и поверья на Сретение Господне

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Оттепель на Сретение – к ранней весне. Правда, теплая погода свидетельствует и о том, что несколько следующих после праздника недель будут очень холодными.

Теплая погода на Сретение – к хорошему урожаю пшеницы.

Какая погода 15 февраля - такой и будет весна.

Метель на Сретение – к неурожаю.

Звездное небо на Сретение Господне предвещает к поздней весне.

Ясная и тихая погода в этот день – к удачному году для пасечников.

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Автор: Алина Вишневская