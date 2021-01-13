Второй сочельник предшествует одному из важнейших православных праздников – Крещению Господню.

Накануне великого православного праздника Богоявления Господня (или Крещение) христиане празднуют Второй сочельник. Навечерие Крещения, Щедрый вечер, Крещенский сочельник, Голодная кутья – вот неполный список названий этого вечера.

Когда Щедрый вечер 2021

Читайте такжеЦерковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцБогоявление Господне имеет постоянную дату празднования и ежегодно отмечается 19 января. Традиционно в этот день люди по всему миру вспоминают важное событие в жизни Иисуса Христа – его крещение в реке Иордан. Соответственно, 18 января празднуется Крещенский сочельник.

История Крещенского сочельника неразрывно связана с самим днем Крещения Господня. Этот вечер нужен для того, чтобы отдалиться от суеты и подготовиться к большому празднику.

Как принято отмечать Второй сочельник

Вечером 18 января надо обязательно сходить в церковь и освятить воду – она считается целебной. Затем ею нужно обрызгать все углы в доме, ведь в народе верят, что это защитит жителей дома от проблем и неурядиц. Освященную воду хранят в течение всего года – до следующего праздника Богоявления.

В этот день нельзя веселиться, хоть день и имеет статус праздника. В праздник запрещено плохо отзываться о воде или поносить ее какими-то словами. Навечерие Крещения – прекрасная пора, чтобы окунуться в прорубь и очистить свое тело и душу. Сделать это можно после того, как на небе взойдет первая звезда.

Готовясь к празднику Крещения, верующие соблюдают строгий пост. Многие из них не просто соблюдают пост, но и совсем ничего не едят до появления на небе первой звезды. Крайне не рекомендуется употреблять в Крещенский сочельник мясо, рыбу, продукты животного или же алкоголь. Между тем, к ужину хозяйки подают "голодную" кутью и узвар.

К Сочельнику надо обязательно убрать в доме и сделать всю работу. В этот день выносили из дома и сжигали Дидух – главный символ украинского Рождества, тем самым символически провожая зиму и призывая весну.

Существуют также традиции, связанные с гаданием в Крещенский сочельник. Хотя церковь не одобряет этого, многие девушки, в частности, прибегают к такому способу заглянуть в свое будущее.

Чего нельзя делать 18 января

Во Второй сочельник нельзя есть, пока на небе не взойдет первая звезда. Конечно же, на столе не должно быть скоромных блюд (мясных, молочных).

Не стоит в этот день ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом, а также плакать, ведь считается, что пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

Запрещено также делать тяжелую домашнюю работу.

Приметы и поверья на Крещенский Сочельник

Чтобы сохранить красоту и молодость кожи, в Крещенский Сочельник девушки умываются снегом.

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральЕсли в Сочельник метет метель и дует сильный ветер – будет дождливое и холодное лето.

А вот если ударят сильные морозы, то год будет очень урожайным и успешным.

На деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда.

Если на небе яркие звезды, то ягнята будут хорошо плодиться.

Выпал снег в Крещенский сочельник – ждите хорошего урожая зерновых культур.

Ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.

Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.

Если в этот день крестить ребенка – то его ждет счастливая и удачная жизнь.

В Сочельник снятся вещие сны, поэтому обязательно запомните, что вам снилось.

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Автор: Алина Вишневская