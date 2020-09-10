Еврейский Новый год отмечается в течение двух дней, по случаю чего, в частности, накрывается праздничный стол.

Рош а-Шана – еврейский Новый год. Этот праздник принадлежит к числу наиболее важных в иудаизме. С него начинается отсчет нового еврейского года.

Когда Рош а-Шана в 2020 году

Еврейский Новый год отмечается 1-го и 2-го числа месяца Тишрей и обычно приходится на сентябрь-октябрь.

В 2020 году празднование Рош а-Шана начинается вечером в пятницу, 18 сентября, а завершается вечером в воскресенье, 20 сентября. Это будет встреча уже 5781-го года от Сотворения мира.

Значение и смысл праздника Рош а-Шана

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Праздник Рош а-Шана символизирует начало нового года и завершение уходящего года. Главная его идея заключается в том, что в эти дни Бог определяет судьбу каждого еврея на будущий год, а также записывает свои вердикты в Книгу жизни.

Перед Рош а-Шана евреи имеют возможность покаяться, к чему их призывает звук шофара (бараний рог). Они анализируют свои поступки за весь предыдущий год и готовятся к начинающемуся году. Размышляя о будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья.

Традиции праздника Рош а-Шана

Еврейский Новый год празднуется в течение двух дней, которые носят название "йом-ха-арихта"("один длинный день").

Так, на Рош а-Шана принято читать Слихот – специальные молитвы, а также совершить покаяние. По случаю праздника евреи говорят друг другу необычное пожелание: быть вписанным в Книгу жизни.

Накануне первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. Честь внести в дом свет отдается женщинам – как хранительницам тепла и уюта еврейского дома.

Рош а-Шана: что подают на праздничный стол

Отмечая приход Нового года, евреи накрывают праздничный стол. В разных еврейских общинах эти традиции могут отличаться, однако речь идет прежде всего о блюдах, символизирующих благополучный, "полный" и "сладкий" год.

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Так, чаще всего во время трапезы подают рыбу (символ плодородия), баранью или рыбную голову (чтобы быть "во главе", а не в хвосте), кружочки моркови (напоминают монеты), фрукты и овощи (богатый урожай), яблоки и мед ("сладкий" год).

Кроме того, обязательным элементом праздничного стола по случаю праздника Рош а-Шана должен быть гранат. Считается, что в одном гранате 613 зерен, как и заповедей в Торе.

Что не принято есть в еврейский Новый год

На Рош а-Шана нежелательно есть кислое, горькое и острое. Также в еврейский Новый год не принято кушать орехи, так как на иврите числовое значение букв этого слова соответствует слову "грех".

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Автор: Алина Вишневская