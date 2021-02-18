Родной язык является важным элементом культурного и национального сознания человека. Он не просто средство общения, а история народа, его мировоззрение.

Каждый год в феврале мир отмечает Международный день родного языка. Ведь язык – важнейшее средство общения людей и познания мира. Он является сильнейшим инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия.

Когда День родного языка - дата в 2021 году

Международный День родного языка (International Mother Language Day) относительно молодой праздник – введен он лишь в 1999 году, а отмечаться начал в 2000 году.

Празднуется День родного языка ежегодно 21 февраля.

День родного языка: как возник праздник

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныМеждународный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Введен он был с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Дата для Дня родного языка была выбрана в память о трагических событиях, произошедших в Бангладеш 21 февраля 1952 года. Тогда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, требуя признать его одним из государственных языков страны. С тех пор эта дата в Бангладеш стала днем павших за родной язык, а весь мир отмечает День родного языка.

Решением о введении дня родного языка ЮНЕСКО стремится поддерживать язык как признак культурной принадлежности личности, ведь из 6000 разговорных языков мира около половине сейчас угрожает исчезновение. Также организация уверена, что это является важным шагом к признанию необходимости защитить многообразие культур и сохранять уважение к языку как показателю культуры.

Как празднуют День родного языка в Украине

По случаю празднования Международного дня родного языка в Украине в учреждениях общего среднего образования обычно организуются и проводятся встречи с писателями, творческие диспуты, фестивали, языковые конкурсы, книжные выставки, литературные путешествия, презентации, круглые столы, тематические уроки и тому подобное.

В Украине родному языку посвящен еще один праздник - День украинской письменности и языка. Отмечается он ежегодно 9 ноября в день чествования памяти преподобного Нестора Летописца, который был последователем создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Интересные факты об украинском языке

Украинский язык относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Ученые уверяют, что ближайшим генеалогически к украинскому языку является белорусский. Эти два языка имеют 84% общей лексики. Далее следуют польская и сербская (70% и 68% соответственно) и лишь потом – русский (62%).

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ украинском языке, в отличие от остальных восточнославянских языков, существительное имеет 7 падежей, один из которых – звательный.

Украинский язык богат на синонимы и уменьшительные формы. Наибольшее количество слов в нем начинается на букву "П", а наименее употребляемой является буква "Ф".

Более того, украинский язык – один из самых вокальных и благозвучных в мире, он является одним из древнейших на нашем континенте и имеет немало наречий.

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Автор: УНИАН