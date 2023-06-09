Народный праздник 9 июня известен под названиями Федоры, Федорин день.

9 июня церковь чтит память святой мученицы Федоры. Наши предки в праздник 9 июня не убирались в доме и не подметали пол. Говорили, что вместе с мусором в эту дату можно вымести из избы собственное счастье.

Считается, что в Федорин день люди становятся конфликтными и злыми на язык. В эту дату стоит внимательно следить за своими словами, чтобы не сказать ничего обидного.

Народный праздник 9 июня издавна считается удачным для торговли и любых финансовых дел. Наши предки в эту дату проводили ритуал для привлечения достатка в дом. Для этого найдите укромное место в доме, которое почти никто не видит, и поставьте туда миску с несколькими монетами.

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Народный праздник 9 июня - удачная дата для сбора лекарственных и пряных трав. Также в эту дату можно выкопать молодую картошку.

Рожденные 9 июня люди очень целеустремленные и честолюбивые. Иногда они бывают жестокими в достижении своих целей, поэтому у них на пути лучше не стоять. Умеют красиво и элегантно мстить. Если их не злить, то такие люди станут преданными и готовыми помочь друзьями.

Что нельзя делать 9 июня

В день Федоры не стоит убираться и особенно подметать полы, иначе счастье из дома уйдет.

Ссорится 9 июня даже по мелочам категорически нельзя, поскольку можно рассориться с близкими на всю жизнь.

Категорически нельзя пить алкоголь в этот день, кроме вина для причастия.

Приметы погоды 9 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Солнечный и безоблачный день - к сухому июню.

Если утренняя роса до обеда не высохла, то скоро будет гроза.

Гроза 9 июня предвещает ветренный июнь, град - плохой урожай фасоли и гороха, радуга - хороший урожай ягод и фруктов.

Если вороны часто и громко кричат, то скоро погода испортится.

Плохая погода в день Федоры 9 июня предвещает ненастную осень.

Если сережки на березе начали желтеть, то картошку сажать уже слишком поздно.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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