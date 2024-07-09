В эту дату отмечается День фантазии и юмора и День веры в единорогов.

Праздник 9 июля - День фантазии и юмора, День веры в единорогов, День моды, Международный день уничтожения оружия, День зова горизонта.

9 июля - 190-й день года (191-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 175 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

9 июля праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие интересные торжества встречают в этот день:

Видео дня

День осведомленности о черепно-мозговых травмах, День "Не кладите все яйца в один омлет", День без лифчика, День благодарности коровам, День ямочек на щеках, День сахарного печенья - США .

. День независимости - Аргентина .

. День посадки деревьев - Камбоджа .

. День Конституции - Австралия, Палау .

. День провинции Нунавут - Канада .

. День налоговика, День работников водного хозяйства - Казахстан .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 9 июля нет никаких национальных торжеств - можно отметить любой международный праздник.

Важные события в истории 9 июля

1357 - король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.

1558 - Женева стала независимой от Швейцарии.

1788 - Коннектикут стал пятым штатом США.

1816 - Аргентина объявила независимость от Испании.

1900 - королева Виктория дала своё одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).

1938 - в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.

1955 - Манифест Рассела - Эйнштейна: основано Пагуошское движение учёных за мир, разоружение и международную безопасность.

1957 - открыт 102-й элемент таблицы Менделеева - нобелий.

1961 - в Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.

1964 - хит-парад Англии возглавила песня "Дом восходящего солнца" в исполнении группы The Animals.

1997 - Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

2002 - в Великобритании в результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки, президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому стилю отмечают праздник 9 июля - день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского. По старому стилю верующие встречают день памяти преподобного Давида Солунского.

Какой сегодня праздник - что можно и нельзя делать 9 июля

Наши предки в старину 9 июля собирали землянику - приметы говорили, что в эту дату ее целебные свойства усиливаются. Раньше ее успешно применяли, если нужно было вылечить почки, мочевой пузырь или печень, а также укрепить организм в целом.

Народные приметы о погоде 9 июля:

стоит жара - еще 40 дней будет такая же погода;

засуха - до самой осени грибов не сыскать;

обильная роса с утра - к хорошему урожаю огурцов.

Нельзя сегодня топтать землянику, выбрасывать ягоды - необходимо лакомиться ими самостоятельно, в крайнем случае можно отдать животным. Воздержитесь от того чтобы наказывать своего питомца - не оберетесь потом проблем. Также не стоит отказывать людям в помощи 9 июля, иначе сами скоро будете в ней нуждаться.

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