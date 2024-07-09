Праздник 9 июля - День фантазии и юмора, День веры в единорогов, День моды, Международный день уничтожения оружия, День зова горизонта.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 9 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что можно и нельзя делать 9 июля
9 июля - 190-й день года (191-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 175 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
9 июля праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие интересные торжества встречают в этот день:
- День осведомленности о черепно-мозговых травмах, День "Не кладите все яйца в один омлет", День без лифчика, День благодарности коровам, День ямочек на щеках, День сахарного печенья - США.
- День независимости - Аргентина.
- День посадки деревьев - Камбоджа.
- День Конституции - Австралия, Палау.
- День провинции Нунавут - Канада.
- День налоговика, День работников водного хозяйства - Казахстан.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 9 июля нет никаких национальных торжеств - можно отметить любой международный праздник.
Важные события в истории 9 июля
- 1357 - король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
- 1558 - Женева стала независимой от Швейцарии.
- 1788 - Коннектикут стал пятым штатом США.
- 1816 - Аргентина объявила независимость от Испании.
- 1900 - королева Виктория дала своё одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).
- 1938 - в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.
- 1955 - Манифест Рассела - Эйнштейна: основано Пагуошское движение учёных за мир, разоружение и международную безопасность.
- 1957 - открыт 102-й элемент таблицы Менделеева - нобелий.
- 1961 - в Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
- 1964 - хит-парад Англии возглавила песня "Дом восходящего солнца" в исполнении группы The Animals.
- 1997 - Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.
- 2002 - в Великобритании в результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки, президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому стилю отмечают праздник 9 июля - день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского. По старому стилю верующие встречают день памяти преподобного Давида Солунского.
Какой сегодня праздник - что можно и нельзя делать 9 июля
Наши предки в старину 9 июля собирали землянику - приметы говорили, что в эту дату ее целебные свойства усиливаются. Раньше ее успешно применяли, если нужно было вылечить почки, мочевой пузырь или печень, а также укрепить организм в целом.
Народные приметы о погоде 9 июля:
- стоит жара - еще 40 дней будет такая же погода;
- засуха - до самой осени грибов не сыскать;
- обильная роса с утра - к хорошему урожаю огурцов.
Нельзя сегодня топтать землянику, выбрасывать ягоды - необходимо лакомиться ими самостоятельно, в крайнем случае можно отдать животным. Воздержитесь от того чтобы наказывать своего питомца - не оберетесь потом проблем. Также не стоит отказывать людям в помощи 9 июля, иначе сами скоро будете в ней нуждаться.