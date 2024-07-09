9 июля по приметам нужно есть землянику / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Праздник 9 июля - День фантазии и юмора, День веры в единорогов, День моды, Международный день уничтожения оружия, День зова горизонта.

9 июля - 190-й день года (191-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 175 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

9 июля праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие интересные торжества встречают в этот день:

Видео дня
  • День осведомленности о черепно-мозговых травмах, День "Не кладите все яйца в один омлет", День без лифчика, День благодарности коровам, День ямочек на щеках, День сахарного печенья - США.
  • День независимости - Аргентина.
  • День посадки деревьев - Камбоджа.
  • День Конституции - Австралия, Палау.
  • День провинции Нунавут - Канада.
  • День налоговика, День работников водного хозяйства - Казахстан.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 9 июля нет никаких национальных торжеств - можно отметить любой международный праздник.

Важные события в истории 9 июля

  • 1357 - король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
  • 1558 - Женева стала независимой от Швейцарии.
  • 1788 - Коннектикут стал пятым штатом США.
  • 1816 - Аргентина объявила независимость от Испании.
  • 1900 - королева Виктория дала своё одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).
  • 1938 - в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.
  • 1955 - Манифест Рассела - Эйнштейна: основано Пагуошское движение учёных за мир, разоружение и международную безопасность.
  • 1957 - открыт 102-й элемент таблицы Менделеева - нобелий.
  • 1961 - в Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1964 - хит-парад Англии возглавила песня "Дом восходящего солнца" в исполнении группы The Animals.
  • 1997 - Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.
  • 2002 - в Великобритании в результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки, президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому стилю отмечают праздник 9 июля - день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского. По старому стилю верующие встречают день памяти преподобного Давида Солунского.

Какой сегодня праздник - что можно и нельзя делать 9 июля

Наши предки в старину 9 июля собирали землянику - приметы говорили, что в эту дату ее целебные свойства усиливаются. Раньше ее успешно применяли, если нужно было вылечить почки, мочевой пузырь или печень, а также укрепить организм в целом. 

Народные приметы о погоде 9 июля:

  • стоит жара - еще 40 дней будет такая же погода;
  • засуха - до самой осени грибов не сыскать;
  • обильная роса с утра - к хорошему урожаю огурцов.

Нельзя сегодня топтать землянику, выбрасывать ягоды - необходимо лакомиться ими самостоятельно, в крайнем случае можно отдать животным. Воздержитесь от того чтобы наказывать своего питомца - не оберетесь потом проблем. Также не стоит отказывать людям в помощи 9 июля, иначе сами скоро будете в ней нуждаться.

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