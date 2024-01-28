Красивые поздравления с Днем ангела Елены поднимут настроение близкой Лене.

Ежегодно в году отмечается несколько именин Елены. Один из таких особенных дней - 28 января. В День ангела Елены можно поздравить близких и родных обладательниц этого красивого имени. Мы собрали красивые поздравления с Днем ангела Елены - картинки и пожелания, которые поднимут настроение и вызовут искреннюю улыбку у именинницы. Также в этот день стоит поздравить Алён и Илон, поскольку эти имена произошли от Елены и стали самостоятельными.

Значение имени Елена с греческого - "солнце" или "солнечный луч". Вероятнее всего, имя произошло от имени древнегреческого бога Солнца Гелиоса. По характеру Елена очень активная и целеустремленная. Она постоянно стремится к саморазвитию. У неё много друзей. Одиночество такой девушке выдержать очень трудно. Елена очень мечтательная и наивная, но на работе становится серьезной.

День ангела Елена - картинки и поздравления

Ангел по обыкновенью,

Видео дня

Дату нужную запомнив,

Нынче прилетел к Елене,

Чтобы все мечты исполнить.

Пусть же ангелочек вечно

Тебя, Лена, охраняет,

Чтобы ты жила беспечно,

Только радость ощущая!

***

В день ангела, Елена,

Тебе я пожелаю -

Желания мгновенно

Пусть небо исполняет!

Пусть всё добро с процентом

Скорей к тебе вернётся,

Наполнит душу лето,

И счастье улыбнётся!

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай - улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом - не сомневайся!

***

С днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю!

Добра, удачи и любви я

От всего сердца пожелаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид.

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

В день ангела Елене

Желаю благодати,

Пусть будни, непременно,

По край заполнит счастье!

Пусть каждый день пришедший

Улыбки щедро дарит,

И будет сумасшедшим

Твой жизненный сценарий!

***

Сегодня ангел осенил тебя крылом.

Елена, наслаждайся этим днём!

Ты именинница, храни тебя судьба.

И, если завтра вновь за жизнь борьба,

Пусть светлый ангел за твоим плечом

Врагов разит сверкающим мечом,

Хранит тебя от горестных потерь

И в мир чудесный приоткроет дверь!

***

Леночка, поздравляю тебя с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабеет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперёд и непременно добиваться своих целей.

***

Дорогая Лена, поздравляю тебя с днём ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

***

С Днём ангела, Елена. Желаю тебе самой быть нежным, добрым, искренним, очаровательным ангелом, желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

***

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

Лена, поздравляю с праздником! Желаю море позитива. Желаю, чтобы жизнь была многогранной и яркой. Пусть всё, что ты задумала, исполняется. Пусть у тебя жизнерадостное настроение будет не только в этот день. Любви и счастья, мира и добра!

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