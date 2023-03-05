Биография Ярослава Мудрого / памятник Ярославу Мудрому в Киеве

5 марта  в Украине чтят князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, одного из величайших правителей в украинской истории. В честь Ярослава Мудрого в Украине, а портрет князя изображен на купюре 2 гривни. За время его правления Киев стал одним из самых образованных и богатейших городов Европы. Поэтому возле возле киевских Золотых ворот установлен памятник Ярославу Мудрому.

УНИАН расскажет, чем прославился Ярослав Мудрый как Киевский князь, и какие интересные факты известны про него. Ранее УНИАН писал, что историки воссоздали и показали, как в реальной жизни выглядел Ярослав Мудрый.

Ярослав Мудрый - краткая биография

Ярослав Мудрый был сыном другого известного князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь. В раннем детстве отец Ярослав руководил сначала Ростовом, а затем Новгородом.

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В 1014 году Ярослав поднял восстание против своего отца за киевский престол, но уже в 1015 году Владимир Великий умер. После этого в течение нескольких лет он боролся за титул князя с братьями и в итоге победил.

За время правления Ярослав Мудрый издал первый в Киевской Руси свод законов "Русская правда". Он впервые заменил телесные наказания и казнь на денежные штрафы. Также Ярослав Мудрый был великим полководцев и ликвидировал угрозу от печенегов для Киевской Руси.

Заботился князь Ярослав и о культуре и религии в государстве. За его правление были построены храм Благовещения, Золотые ворота, храм святого Георгия и святой Ирины, и несколько других. Самая важная из построенных им святынь была София Киевская, которую Ярослав построил на месте победы над печенегами. При Софии Киевской была учреждена школа богословия.

Чем прославился Ярослав Мудрый / фото Wikimedia

Для всех своих детей Ярослав устроил браки с членами королевских семей разных европейских стран, за что его назвали "тестем Европы". Благодаря этим бракам Киевская Русь укрепила свое политическое положение в Европе.

Интересные факты про Ярослава Мудрого

  • В 2008 году Поместный собор ПЦУ канонизировала Ярослава Мудрого как святого благоверного князя.
  • День памяти Ярослава Мудрого выпадает на 4 марта в високосные года, и на 5 марта в невисокосные.
  • При жизни Ярослава никогда не называли Мудрым. Это прозвище появилось в исторических работах лишь в 18-19 веке.
  • После смерти Ярослав был похоронен в саркофаге в Софии Киевской. Саркофаг сохранился до наших дней, но останки князя из него бесследно пропали. Вместо них в саркофаге были обнаружены останки неизвестных женщин. Местонахождение праха Ярослава неизвестно.
  • Известно, что князь очень любил читать, и возможно у него была огромная библиотека. Однако местоположение его библиотеки неизвестно, и даже факт её существования не доказан.
  • В честь него в Украине назван Орден князя Ярослава Мудрого, который вручают за заслуги перед Украиной. Такой орден есть у президента Польши Анджея Дуды, президента Молдовы Майи Санду и бывшего японского императора Акихито.
  • Известно, что Ярослав Мудрый был не очень хорошим воином, потому что он хромал. 

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