Князь Киевской Руси Ярослав Мудрый очень прославился как талантливый полководец и деятель культуры.

5 марта в Украине чтят князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, одного из величайших правителей в украинской истории. В честь Ярослава Мудрого в Украине, а портрет князя изображен на купюре 2 гривни. За время его правления Киев стал одним из самых образованных и богатейших городов Европы. Поэтому возле возле киевских Золотых ворот установлен памятник Ярославу Мудрому.

УНИАН расскажет, чем прославился Ярослав Мудрый как Киевский князь, и какие интересные факты известны про него. Ранее УНИАН писал, что историки воссоздали и показали, как в реальной жизни выглядел Ярослав Мудрый.

Ярослав Мудрый - краткая биография

Ярослав Мудрый был сыном другого известного князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь. В раннем детстве отец Ярослав руководил сначала Ростовом, а затем Новгородом.

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В 1014 году Ярослав поднял восстание против своего отца за киевский престол, но уже в 1015 году Владимир Великий умер. После этого в течение нескольких лет он боролся за титул князя с братьями и в итоге победил.

За время правления Ярослав Мудрый издал первый в Киевской Руси свод законов "Русская правда". Он впервые заменил телесные наказания и казнь на денежные штрафы. Также Ярослав Мудрый был великим полководцев и ликвидировал угрозу от печенегов для Киевской Руси.

Заботился князь Ярослав и о культуре и религии в государстве. За его правление были построены храм Благовещения, Золотые ворота, храм святого Георгия и святой Ирины, и несколько других. Самая важная из построенных им святынь была София Киевская, которую Ярослав построил на месте победы над печенегами. При Софии Киевской была учреждена школа богословия.

Для всех своих детей Ярослав устроил браки с членами королевских семей разных европейских стран, за что его назвали "тестем Европы". Благодаря этим бракам Киевская Русь укрепила свое политическое положение в Европе.

Интересные факты про Ярослава Мудрого

В 2008 году Поместный собор ПЦУ канонизировала Ярослава Мудрого как святого благоверного князя.

День памяти Ярослава Мудрого выпадает на 4 марта в високосные года, и на 5 марта в невисокосные.

При жизни Ярослава никогда не называли Мудрым. Это прозвище появилось в исторических работах лишь в 18-19 веке.

После смерти Ярослав был похоронен в саркофаге в Софии Киевской. Саркофаг сохранился до наших дней, но останки князя из него бесследно пропали. Вместо них в саркофаге были обнаружены останки неизвестных женщин. Местонахождение праха Ярослава неизвестно.

Известно, что князь очень любил читать, и возможно у него была огромная библиотека. Однако местоположение его библиотеки неизвестно, и даже факт её существования не доказан.

В честь него в Украине назван Орден князя Ярослава Мудрого, который вручают за заслуги перед Украиной. Такой орден есть у президента Польши Анджея Дуды, президента Молдовы Майи Санду и бывшего японского императора Акихито.

Известно, что Ярослав Мудрый был не очень хорошим воином, потому что он хромал.

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