Православная церковь Украины 5 апреля по новому стилю чтит память чтеца Феодула, преподобного Марка Афинского и святой Феодоры Солунской. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Никона Печерского.
Наши предки в этот народный праздник никуда не выезжали. День издавна считается неудачным для путешествий и поездок, поскольку в апреле дороги покрывались грязью и становились не проездными. День проводили дома и посвящали уборке - меняли набивку матрасов и подушек, стирали одежду и постельное белье, подметали пол и мыли окна. Верили, что если в доме 5 апреля будет чисто, то его жители будут счастливыми и дружными.
Не забывали люди и о личной гигиене - ходили в баню и одевались в чистую одежду. Для крепкого иммунитета обливались прохладной водой и обтирались полотенцем. Считается, что сегодня особенно полезно закаляться.
По народным верованиям, ветра в праздник 5 апреля обладают целительной силой и могут снять порчу с жилища, поэтому сегодня рекомендуется проветрить дом.
Народный праздник 5 апреля считается удачным для гаданий и для любого лечения, но несчастливым в целом. Новые дела начинать не стоит.
5 апреля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру обаятельные, дружелюбные, открытые. Обладают лидерскими качествами и хорошим чувством юмора. Трудолюбивые, но не очень ответственные, и к некоторым обязанностям относятся несерьезно. Рождённые 5 апреля люди очень упрямые, но лишены эгоизма. Ради близких они готовы на все.
Что нельзя делать 5 апреля
Запрещено злоупотреблять спиртными напитками и никотином, курить кальян.
Тяжелая физическая работа в этот день приведет к проблемам со спиной.
Носить порванную, грязную, изношенную одежду сегодня - к беде.
Не стоит ссориться с близкими и спорить о пустяках, иначе отношения испортятся надолго.
Приметы погоды 5 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Синие облака в этот день предвещают теплую, но дождливую погоду в ближайшие дни.
- Вокруг солнца видны круги - к богатому урожаю.
- Домашний скот не хочет выходить на выпас - ждите непогоды.
- Дятлы активно делают дупло - к теплому апрелю.
- Из березы течет много сока - к дождливому лету.
- Появились мухи и комары - морозов больше не будет.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.