Народный праздник 5 апреля известен под названиями Федулов день, Федул-ветреник, Федора-ветреница.

Православная церковь Украины 5 апреля по новому стилю чтит память чтеца Феодула, преподобного Марка Афинского и святой Феодоры Солунской. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Никона Печерского.

Наши предки в этот народный праздник никуда не выезжали. День издавна считается неудачным для путешествий и поездок, поскольку в апреле дороги покрывались грязью и становились не проездными. День проводили дома и посвящали уборке - меняли набивку матрасов и подушек, стирали одежду и постельное белье, подметали пол и мыли окна. Верили, что если в доме 5 апреля будет чисто, то его жители будут счастливыми и дружными.

Не забывали люди и о личной гигиене - ходили в баню и одевались в чистую одежду. Для крепкого иммунитета обливались прохладной водой и обтирались полотенцем. Считается, что сегодня особенно полезно закаляться.

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По народным верованиям, ветра в праздник 5 апреля обладают целительной силой и могут снять порчу с жилища, поэтому сегодня рекомендуется проветрить дом.

Народный праздник 5 апреля считается удачным для гаданий и для любого лечения, но несчастливым в целом. Новые дела начинать не стоит.

5 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру обаятельные, дружелюбные, открытые. Обладают лидерскими качествами и хорошим чувством юмора. Трудолюбивые, но не очень ответственные, и к некоторым обязанностям относятся несерьезно. Рождённые 5 апреля люди очень упрямые, но лишены эгоизма. Ради близких они готовы на все.

Что нельзя делать 5 апреля

Запрещено злоупотреблять спиртными напитками и никотином, курить кальян.

Тяжелая физическая работа в этот день приведет к проблемам со спиной.

Носить порванную, грязную, изношенную одежду сегодня - к беде.

Не стоит ссориться с близкими и спорить о пустяках, иначе отношения испортятся надолго.

Приметы погоды 5 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Синие облака в этот день предвещают теплую, но дождливую погоду в ближайшие дни.

Вокруг солнца видны круги - к богатому урожаю.

Домашний скот не хочет выходить на выпас - ждите непогоды.

Дятлы активно делают дупло - к теплому апрелю.

Из березы течет много сока - к дождливому лету.

Появились мухи и комары - морозов больше не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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