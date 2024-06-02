Народный праздник 3 июня известен под названиями Лукьян-ветряк, Лука Ветряник, Оленин день, Олена - длинный лен, Константин овсянник.

Православная церковь Украины 3 июня по новому стилю чтит память мучеников Лукьяна, Клавдия, Павла и Павлы. По старому стилю в праздник сегодня чтят царя Константина Великого и его мать царицу Елену.

Наши предки в народный праздник 3 июня ожидали ухудшения погоды. Практически каждый год в этот день была гроза или ливень. Таким погодным явлениям радовались, поскольку дождь поливал молодые посевы. С другой стороны, согласно приметам сегодняшняя гроза навлечет мокрый сенокос и гниение сена.

Ветер в этот народный праздник считали опасным и старались не идти против его направления. В ветреную погоду не разговаривали и не пересчитывали деньги. Считается, что ветер в начале лета может быть холоднее, чем кажется, и приносить болезни.

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Если погода была хорошая, то праздник 3 июня посвящали посеву льна и овса. Согласно обычаям, женщины при посеве распускали косы. Верили, что если посеять лен с длинными распущенными волосами, то и уродится он длинным. Сам лён сегодня считаются вдвое полезнее, чем обычно. Поэтому для нормализации давления и укрепления сердца нужно съесть горсть семян.

Сегодняшний день очень удачен для покупок. Купленная вещь долго прослужит и будет радовать. Счастливый день и для торговцев - будет большая выручка.

3 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру оптимистичные, позитивные, уверенные в себе. Они никогда не сдаются в трудных ситуациях и вдохновляют близких. Не любят, когда их жалеют или считаются беспомощными. Рожденные 3 июня обожают спорить и соревноваться, чтобы доказать свою правоту.

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя рассказывать плохой сон, иначе он сбудется.

Не раскрывайте свои секреты, не делитесь планами на будущее и не хвастайтесь. В этот день лучше поменьше рассказывать о себе во избежание неприятностей.

Неудачный день для ремонта, строительства, починки сломанных вещей.

Без большой необходимости не стоит ходить в лес - повышается риск столкновения с агрессивными животными.

Приметы погоды 3 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Южный ветер дует - к быстрому росту зерновых культур.

Если ночью на небе ярко мерцают звезды, то в следующие дни погода испортится.

Пасмурно, но цветы не закрываются - дождя не будет.

Много росы появилось - к хорошему урожаю льна и овса.

Пышно цветет рябина - к урожайному лету.

Если 3 июня прошла гроза, то август будет грозовым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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