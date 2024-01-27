Народный праздник 28 января известен под названиями Павлов день, День колдунов, Ефремов день, Ефрем ветродуй.

Православная церковь Украины 28 января по новому стилю чтит память богослова и поэта преподобного Ефрема Сирина, автора многих христианских стихов, а также монаха и отшельника Ефрема Киево-Печерского. По старому стилю 28 января почитали отшельника и пустынника Павла Фивейского.

Народный праздник 28 января у украинцев считался переломом зимы. Большая часть холодного времени года уже позади, а темнеть стало значительно позже. У украинцев во второй половине января продолжался период свадеб, а мужчины ездили в большие города за покупками.

Однако в целом дата считалась опасной и несчастливой для людей. Есть поверье, что 27 января колдуны и знахари берут себе учеников и учат темным делам. А завистники и недоброжелатели в этот день могут попросить гадалок наложить порчу на своего недруга. Поэтому в праздник 27 января старались ни с кем не ссориться и не начинать конфликтов.

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Этот народный праздник наши предки проводили дома за уборкой и мытьем посуды. По народным верованиям в эту дату в жилье и в печи не должно быть грязи, иначе у хозяев целый год не будут ладится бытовые дела. А возле печи не забывали оставить миску с угощением для домового. В народе верили, что домовой дух любит кашу и молоко, и если его задобрить, то он не будет вредить жителям дома.

28 января - очень удачный день для рыбалки, но первую пойманную рыбу стоит отпустить назад в реку.

28 января - знак Зодиака

Рожденный 28 января человек по знаку Зодиака - Водолей. У именинников этого дня решительный и энергичный характер. В достижении своей цели они упорны и даже агрессивны. У них на пути лучше не стоять. Рожденные 28 января люди - верные друзья и любящие родители. Ради родных они готовы на любые подвиги, но никогда не прощают предательство и не забывают обиды.

Что нельзя делать 28 января

В этот день не стоит отлынивать от работы, пренебрегать уборкой, мытьем столов и полов. Нельзя оставлять немытую посуду в мойке в этот день.

Нельзя в этот день убивать в доме никаких насекомых и пауков.

Если пригласили домой гостей, то обязательно дайте им с собой угощение со стола или небольшой подарок. Нельзя допускать, чтобы гости уходили домой с пустыми руками.

Не стоит в этот день завидовать знакомым, иначе нас вас перейдут проблемы и тревоги человека, которому вы завидуете.

Категорически запрещено в эту дату бить и оскорблять детей.

Приметы погоды 28 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ветреная погода предвещает сырой и дождливый год.

Ночью видно много звезд - к хорошему урожаю льна в этом году.

Слышно пение птиц - к потеплению.

Снежная метель предвещает ночные заморозки в ближайшие дни.

Ясный, безоблачный день предвещает раннюю весну.

Если на протяжении дня резко поменялось направление ветра, то февраль будет переменчивым.

Если 28 января наступило резкое потепление, то к февралю вернутся заморозки.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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