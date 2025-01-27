27 января является датой рождения многих знаменитостей и нескольких важных праздников.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими религиозными торжествами и мировыми памятными датами. Мы рассказали интересные факты про этот день - какой праздник 27 января отмечается в Украине и в мире, чего нельзя делать и как провести

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти Иоанна Златоуста, талантливого проповедника и богослова. По старому стилю верующие чтят грузинскую святую равноапостольную Нину.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как лучше его отметить.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня нет. В народе праздник сегодня в Украине называется Иванов день - его принято проводить вместе с семьей.

Также сегодня Украина вместе со всем миром вспоминает жертв Холокоста, среди которых были в том числе украинские военнопленные и мирные жители.

В сегодняшнюю дату родились следующие выдающиеся украинцы: писатель Петр Гулак-Артемовский, этнограф и автор текста Гимна Украины Павел Чубинский, художник Архип Куинджи, скульптор Иван Гончар, диссидент Алекса Тихий, футболист Валентин Белькевич.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН 27 января установлен День памяти жертв Холокоста. В эту дату чтят память более 10 миллионов людей, которые стали жертвами нацистов в период Второй мировой войны. Самым большим местом расстрела евреев в Украине стало урочище Бабий яр, где и проходят главные мероприятия по чествованию памяти погибших.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День молокоотсоса, Международный день портвейна, День шоколадного кекса, День комьюнити менеджера, День пузырчатой пленки.

Из мировых знаменитостей сегодня родились композитор Вольфганг Амадей Моцарт, философ Фридрих Шеллинг, математик и писатель Льюис Кэролл, актриса Розамунд Пайк, барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе отмечается 27 января праздник Златоустьев день или Златоустьев огонь. По давним приметам в это торжество близкие собираются вместе возле печи, чтобы в семье был достаток.

По старому календарю праздник сегодня известен как Нинин день. В него принято ухаживать за домашним скотом, особенно коровами. Животным дают самый лучший корм и берегут от работы. Очень полезным для здоровья в эту дату считается свежее молоко.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя ссориться с близкими, доказывать свою правоту и спорить даже по пустякам. В противном случае отношения будут безнадежно испорчены. Также категорически запрещено обижать животных и принуждать их к работе.

В эту дату известны такие погодные приметы:

ночью видно много звезд - к долгому потеплению;

белоснежные облака сулят морозы;

если утром каркают грачи и вороны, то скоро будет снегопад с сильным ветром;

запотели окна в доме - к плюсовой температуре.

Погода 27 января будет очень теплой (как для зимы) и с небольшой облачностью, без осадков.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 27 января отметят Дмитрий, Иван, Петр, Ян.

По старому стилю праздник 27 января наступает у обладателей имён Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

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