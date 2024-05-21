Народный праздник 22 мая известен под названиями Василисков день, Соловьиный день, Никола Весенний, Николай Чудотворец, День Николая летнего.

Православная церковь Украины 22 мая по новому стилю чтит память мученика Василиска и сербского князя Иоанна Владимира. По старому стилю в этот день вспоминали святителя Николая Чудотворца, а праздник сегодня называли Николай Весенний.

Наши предки в весенний День святого Николая выгоняли птицу и домашний скот на выпас. Верили, что молодая трава в этот весенний праздник становится особенно полезной для пищеварения животных. К растениям в этот праздник относились особенно уважительно - не топтали их и не косили.

Некоторые крестьяне именно в народный праздник 22 мая начинали посев пшеницы, овса, ржи и конопли. До этой даты землю не трогали и не засевали, боясь, что урожай погибнет.

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Очень счастливой приметой в праздник 22 мая считается увидеть или услышать соловья. А жители дома, возле которого поселилась соловьиная семья, могут ожидать большого счастья.

По давним обычаям до этого дня в природных водоемах не купались. И только с наступлением 22 мая мыли ноги и стирали одежду в реках и прудах.

22 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру амбициозные, деловые, настойчивые и серьезные. Очень ответственно относятся к свои целям. Большие спорщики - могут спорить часами и до последнего не уступают. Рожденные 22 мая люди уверены в себе и имеют сильные лидерские качества.

Что нельзя делать 22 мая

Не очень удачный день для садово-огородных работ - посаженные растения плохо взойдут.

Не нужно сегодня целый день сидеть дома. Выйдите на улицу хотя бы ненадолго, чтобы избежать плохого самочувствия.

Нельзя стричь волосы и бороду мужчинам.

В день Николая Летнего нельзя грустить, завидовать и мстить другим людям, злоупотреблять алкоголем и переедать. Также не стоит сегодня заниматься рукоделием и брать в руки острые предметы - повышается риск порезов и уколов.

Приметы погоды 22 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на Николая утро холодное, то ещё на протяжении 12 дней будут утренние заморозки.

Цветы одуванчиков днем закрыты - к скорому дождю.

Рябина уже зацвела - к раннему лету.

Если гром прогремел днем, то остаток мая будет непогожим, а если ночью, то погода улучшится.

В лесу уже появились первые грибы - будет осень грибной.

Пение соловья ночью предвещает ясную и теплую погоду.

Утренний туман и большая роса - предвестники большого урожая в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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