Среди именинников Арина, Владимир, Виктор и другие.

День ангела отмечают в честь святого, который покровительствует человеку. Это чудесный повод, чтобы уделить близким больше внимания или заняться духовным развитием.

Кто празднует именины 22 февраля по новому стилю

Андрей - целеустремленный мужчина, который с детства непоседливый. Ему легко даются новые знакомства, поскольку он привлекательный, артистичный и эгоистичный.

Арина - эта женщина серьезная, хитрая и имеет хорошую интуицию. Она никогда не будет заниматься интригами, прямолинейна и знает себе цену.

Видео дня

Афанасий - альтруистический и приятный человек. Ответственно выполняет свою работу и благодаря этому достигает успеха.

Варвара - это энергичная, скромная женщина, которая уверена в себе, надежная и дружит чаще с мужчинами.

Виктор - это мягкий, трудолюбивый человек, который любит быть дома среди членов семьи. Однако даже им он не доверяет переживания.

Владимир - благородные, авторитетные мужчины с широким кругозором. Они умеют дружить и не предают близких.

Вольдемар - представители этого имени уникальные личности. Они целеустремленные, трудолюбивые и окружают близких добротой и нежностью.

Елизавета - у этих женщин непростой характер. Они упрямы, самовлюбленные, властны и категоричны.

Иван (также по старому стилю) - бескомпромиссный, упрямый и хитрый человек. Они настойчивы, любознательны и сообразительны.

Ирина - эта женщина сердечная и добрая, строит много планов. В погоне за выгодой они становятся жесткими эгоистками.

Иосиф - терпеливые мужчины с аналитическими способностями, талантливые и легко добиваются успеха. На мнение окружающих им безразлично.

Михаил - этот целеустремленный мужчина имеет блестящий ум и отличную память. Он ответственно относится к выбору друзей.

Николай - самоуверенный, несколько высокомерный человек, который скрывает свои недостатки. К своей цели он настойчиво идет.

Прасковья - значение имени "предпраздничная". Эти женщины жизнерадостные, коммуникабельные, скромные и не капризные. Они рассудительные и ответственные.

Сергей - представитель этого имени скрывает свои эмоции. Он хитрый, жизнерадостный, умеет сопереживать.

Степан - самоуверенный, невозмутимый человек. Даже друзей он держит на расстоянии и его трудно выводить на эмоции.

Теодор - мужчины с этим именем стремятся к богатству и власти. От природы они перфекционисты, настоящие лидеры, упрямые и энергичные.

Федор - жесткий, раздражительный, хитрый и азартный человек, который склонен к авантюрам.

Филипп - представители этого имени любят внимание, ненадежны и не имеют угрызений совести. Они женятся или рано, или поздно.

Ян - эти мужчины отличные семьянины и замечательные хозяева. Они делают все, чтобы обеспечить свою жену и детей всем необходимым.

Именинники по старому календарю

По православному календарю старого стиля именины сегодня празднуют всего несколько человек.

Василий - носители этого имени спокойные и надежные. Из них получаются бескорыстные и верные друзья, они очень умные и любознательные.

Геннадий - надежные, суетливые мужчины, которые охотно берутся за любое дело. Имеет отличное здоровье и любовь к спорту.

Вас также могут заинтересовать новости: