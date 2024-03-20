Православная церковь Украины 21 марта по новому стилю чтит память преподобного Якова, епископа Кирилла Катанского и патриарха Фомы Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Феофилакта Никомидийского и священномученика Феодорита.
Наши предки к этому народному празднику ожидали потепления, таяния снега и частых солнечных дней. В разные года в период с 19 по 21 марта наступает день весеннего равноденствия. Уже с завтрашней даты день станет длиннее ночи.
Народный праздник 21 марта издавна считается опасным и несчастливым. Из-за ухудшения погоды и загрязнения воды люди в конце марта больше болели. Наши предки связывали всплеск заболеваний с разгулом нечистой силы - сестёр-лихорадок, которые приносят простуду и жар. Эффективным средством от лихорадки считали травяной чай и поход в баню.
Также день считается неудачным для путешествий и поездок. Такое поверие может быть связано с тем, что во второй половине марта дороги размывало грязью. Телеги и повозки часто застревали в пути, поэтому люди старались никуда не ездить до наступления тепла и засыхания дорог.
Хозяйки в праздник 21 марта пекли изделия из муки. В домах уже заканчивалось мясо - старый скот зарезали ещё зимой, а молодняк ещё не подрос. Поэтому люди переходили на крупы и мучные изделия. В последние дни марта делали печенье и булки в форме различных птиц. Таким образом надеялись ускорит наступление весны.
21 марта - удачный день для сбора березового сока, почек и коры. Также в эту дату хорошо сажать рассаду овощей. Если на иве появились почки, то их можно собрать и засушить для лечебных целей.
21 марта - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру независимые, трудолюбивые, упрямые. Они не слушают чужих советов и учатся только на собственных ошибках. Не любят, когда ограничивают их свободу. Много работают ради близких, семья для них - главная ценность. Любят природу и животных.
Что нельзя делать 21 марта
В этот день нельзя рубить деревья и обрезать ветки, иначе раны будут долго заживать. Также не стоит пересаживать растения - они не приживутся на новом месте.
Категорически запрещено ругаться с близкими, спорить и вспоминать старые обиды, иначе отношения надолго испортятся.
Неудачный день для путешествий. В поездке многое пойдет не по плану.
Приметы погоды 21 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если на березе уже появились листья, то лето будет засушливым.
- Гром 21 марта сулит урожайный год.
- Березовый сок обильно течет - к дождливому лету.
- Высокие и тонкие облака предвещают улучшение погоды.
- Если птицы вьют гнезда на южной стороне дерева, то лето будет холодным.
- Туман 21 марта предвещает заморозки.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.