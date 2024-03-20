Народный праздник 21 марта известен под названиями Вербоносица, Весенний солнцеворот, Кирилл Катаник, Фомин день, день Водяного.

Православная церковь Украины 21 марта по новому стилю чтит память преподобного Якова, епископа Кирилла Катанского и патриарха Фомы Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Феофилакта Никомидийского и священномученика Феодорита.

Наши предки к этому народному празднику ожидали потепления, таяния снега и частых солнечных дней. В разные года в период с 19 по 21 марта наступает день весеннего равноденствия. Уже с завтрашней даты день станет длиннее ночи.

Народный праздник 21 марта издавна считается опасным и несчастливым. Из-за ухудшения погоды и загрязнения воды люди в конце марта больше болели. Наши предки связывали всплеск заболеваний с разгулом нечистой силы - сестёр-лихорадок, которые приносят простуду и жар. Эффективным средством от лихорадки считали травяной чай и поход в баню.

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Также день считается неудачным для путешествий и поездок. Такое поверие может быть связано с тем, что во второй половине марта дороги размывало грязью. Телеги и повозки часто застревали в пути, поэтому люди старались никуда не ездить до наступления тепла и засыхания дорог.

Хозяйки в праздник 21 марта пекли изделия из муки. В домах уже заканчивалось мясо - старый скот зарезали ещё зимой, а молодняк ещё не подрос. Поэтому люди переходили на крупы и мучные изделия. В последние дни марта делали печенье и булки в форме различных птиц. Таким образом надеялись ускорит наступление весны.

21 марта - удачный день для сбора березового сока, почек и коры. Также в эту дату хорошо сажать рассаду овощей. Если на иве появились почки, то их можно собрать и засушить для лечебных целей.

21 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру независимые, трудолюбивые, упрямые. Они не слушают чужих советов и учатся только на собственных ошибках. Не любят, когда ограничивают их свободу. Много работают ради близких, семья для них - главная ценность. Любят природу и животных.

Что нельзя делать 21 марта

В этот день нельзя рубить деревья и обрезать ветки, иначе раны будут долго заживать. Также не стоит пересаживать растения - они не приживутся на новом месте.

Категорически запрещено ругаться с близкими, спорить и вспоминать старые обиды, иначе отношения надолго испортятся.

Неудачный день для путешествий. В поездке многое пойдет не по плану.

Приметы погоды 21 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на березе уже появились листья, то лето будет засушливым.

Гром 21 марта сулит урожайный год.

Березовый сок обильно течет - к дождливому лету.

Высокие и тонкие облака предвещают улучшение погоды.

Если птицы вьют гнезда на южной стороне дерева, то лето будет холодным.

Туман 21 марта предвещает заморозки.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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