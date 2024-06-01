Народный праздник 2 июня известен под названиями Фалалей-огуречник, Фалалеев день, Никифор-вьюн зеленый, Никифор Дубодёр.

Православная церковь Украины 2 июня по новому стилю чтит память исповедника и патриарха Никифора Константинопольского, мучеников Иоанна Нового и Пофина Лионского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминали мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Украинцы в народный праздник 2 июня продолжали работать на участке. В начале лета у крестьян было полно дел - уход за молодыми посевами, прополка сорняков, выпас домашнего скота и окучивание картошки. По приметам сегодняшний день считается очень удачным для посадки вьющихся растений - бобовых, винограда и плетистой розы.

Молодежь в этот народный праздник собиралась вечером и развлекалась - пела песни, обсуждала сплетни, гадали. Девушки занимались рукоделием и плели венки. В венок вплетали целебные травы и верили, что тогда украшение станет мощным оберегом от заболеваний и нечисти. Его вешали в доме и оставляли до конца лета.

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Хозяйки в сегодняшний праздник пекли пироги, караваи и печенье. Круглая выпечка внешне напоминала солнце и символизировала скорое наступление тепла. Согласно народным обычаям, кусочек домашней выпечки нужно раздать всем родным. Тогда в доме будет благополучие и сытость.

Праздник 2 июня считается удачным для любого лечения, медицинских операций, лечебного массажа. Заболевшие сегодня люди легко выздоровеют, а у беременных легко пройдут роды. Наши предки в этот день собирали лечебные травы и засушивали под солнцем, а в будущем использовали в народной медицине. Чай из собранный вручную растений сегодня приносит выздоровление от большинства недугов.

2 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, напористые, ответственные. Часто проявляют упрямство, их невозможно переспорить. Но в целом это добрые и заботливые люди. Рожденным 2 июня людям свойственны частые перепады настроения и смена желаний, им трудно определиться в жизни. Но в любви они однолюбы.

Что нельзя делать 2 июня

Не стоит сегодня употреблять спиртное, иначе в будущем возможны проблемы с алкоголем.

Нельзя носить рваную, грязную, сильно изношенную одежду.

Неудачный день для стрижки. После отстригания волосы станут больными и ослабленными.

Приметы погоды 2 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний туман обещает хороший урожай грибов и ягод.

Птицы купаются в лужах и много ныряют - к дождливой погоде.

Если вечером на траве много росы, то следующий день будет погожим.

Пасмурно, но продолжают летать пчелы и бабочки - дождя можно не ждать.

Ночью поют птицы - к хорошей погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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