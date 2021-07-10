Международный день бухгалтера отмечают 10 ноября. В Украине дата праздника неизменна - 16 июля.

Когда день бухгалтера: дата, история праздника

Бухгалтеры отмечают профессиональное торжество два раза в год. На Международном уровне - 10 ноября, а в Украине - 16 июля. Отношение к событию имеют все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью. Праздник отмечают преподаватели экономических вузов, студенты и специалисты в сфере бухгалтерского учета.

Читайте также10 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать18 июня 2004 года президент Украины Леонид Кучма учредил День бухгалтера в Украине - 16 июля. В 2001 году торжество выпадает на пятницу.

День бухгалтера 2021: поздравления в стихах и прозе

Поздравляем вас сегодня

С Днем бухгалтера, ура!

И конечно, пожелать вам

Пару слов уже пора.

Чтоб отчеты все сдавались,

Дебет с кредитом дружил,

Все балансы составлялись,

А компьютер не тупил.

Будет счастье безграничным,

Приумножится почет,

Станет премия отличной,

И оклад ваш возрастет!

***

Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: «Виват!»,

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе.

***

Желаю мирно с цифрами дружить,

Желаю гармоничного баланса,

Желаю полноценной жизнью жить,

В работе — чтобы не перетруждаться.

Пусть будет легким каждодневный труд,

Пусть не страшат отчеты и проверки,

Пусть все невзгоды прочь скорей уйдут.

А от судьбы — эмоций ярких, фейерверков!

***

Ты лучший бухгалтер на свете,

Прими поздравления эти!

Желаю карьерного взлета,

Пусть радость приносит работа

И ввысь возрастает зарплата,

Чтоб жил роскошно, богато,

Чтоб каждое в жизни мгновение

Дарило тебе наслаждение!

***

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

***

Спасибо за ваш профессионализм, за самые точные расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником — Днём бухгалтера! Будь энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!

***

Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!

***

Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.

День бухгалтера в Украине: праздничные открытки

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Автор: Кристина Кащавцева