Когда день бухгалтера: дата, история праздника
Бухгалтеры отмечают профессиональное торжество два раза в год. На Международном уровне - 10 ноября, а в Украине - 16 июля. Отношение к событию имеют все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью. Праздник отмечают преподаватели экономических вузов, студенты и специалисты в сфере бухгалтерского учета.
Читайте также10 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать18 июня 2004 года президент Украины Леонид Кучма учредил День бухгалтера в Украине - 16 июля. В 2001 году торжество выпадает на пятницу.
День бухгалтера 2021: поздравления в стихах и прозе
Поздравляем вас сегодня
С Днем бухгалтера, ура!
И конечно, пожелать вам
Пару слов уже пора.
Чтоб отчеты все сдавались,
Дебет с кредитом дружил,
Все балансы составлялись,
А компьютер не тупил.
Будет счастье безграничным,
Приумножится почет,
Станет премия отличной,
И оклад ваш возрастет!
***
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: «Виват!»,
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.
***
Желаю мирно с цифрами дружить,
Желаю гармоничного баланса,
Желаю полноценной жизнью жить,
В работе — чтобы не перетруждаться.
Пусть будет легким каждодневный труд,
Пусть не страшат отчеты и проверки,
Пусть все невзгоды прочь скорей уйдут.
А от судьбы — эмоций ярких, фейерверков!
***
Ты лучший бухгалтер на свете,
Прими поздравления эти!
Желаю карьерного взлета,
Пусть радость приносит работа
И ввысь возрастает зарплата,
Чтоб жил роскошно, богато,
Чтоб каждое в жизни мгновение
Дарило тебе наслаждение!
***
Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
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Спасибо за ваш профессионализм, за самые точные расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником — Днём бухгалтера! Будь энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!
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Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!
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Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.
День бухгалтера в Украине: праздничные открытки
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