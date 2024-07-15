В этом году День Украинской Государственности мы впервые отмечаем 15 июля.

В этом году День Украинской Государственности мы впервые празднуем в новую дату - 15 июля. Праздник Украина отметит в третий раз. Рассказываем, как он появился, будет ли выходной, а также как красиво поздравить с этим значимым для всех украинцев днем.

Праздник 15 июля - новая дата и история Дня Украинской Государственности

День Украинской Государственности был установлен в 2021 году согласно указу президента Украины Владимира Зеленского (от 24 августа 2021 года), а впервые отметили в 2022-м.

Сначала датой выбрали 28 июля - в день памяти киевского князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины, но в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата сместилась на 13 дней раньше. Поэтому теперь 15 июля - праздник Украинской Государственности.

Видео дня

День Украинской Государственности имеет свой символ - четыре тризуба, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность. Они опровергают миф о том, что Украина - это молодое государство, ведь наш герб происходит от родового знака Рюриковичи и был знаком князя Владимира Великого, во времена которого крестилась Киевская Русь.

День Украинской Государственности - выходной или нет

День Украинской Государственности - это значимый праздник, который в мирное время будет выходным днем. Но, пока в стране продолжается военное положение (его продлили до 11 августа 2024) в связи с полномасштабным вторжением РФ, все дополнительные выходные дни официально отменены.

День Украинской Государственности - открытки

День Украинской Государственности - это возможность для каждого украинца вспомнить историю своей страны, полную борьбу за независимость, единство и счастливую жизнь. Ценим то, за что боролись наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Поздравляем каждого украинца с его праздником, с Днем украинской государственности!

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Празднуем День Украинской Государственности с чувством гордости за нашу великую историю и несокрушимую волю к самостоятельности. Пусть каждый украинец знает, что его вклад в поддержку национального единства важен для нашего будущего.

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В этот день особая благодарность за тех, кто отдал жизнь за независимость Украины и за всех, кто крепко стоит на защите наших ценностей сегодня. Пусть мы всегда помним и ценим нашу свободу и мир.

С Днем Украинской Государственности!

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С Днем, который напоминает нам, что мы свободны, едины и независимы. Желаем чувствовать принадлежность к украинской семье, где бы вы ни были. Быть собой во Львове, Киеве, Херсоне. Быть украинцем в Испании, Италии или Америке. Говорить на украинском везде, где ее понимают. Прославлять Украину там, где о ней мало знают. Поздравляю с Днем Украинской Государственности!

Ранее мы рассказывали, какие праздники в июле 2024 мы отмечаем и сколько будет выходных.

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