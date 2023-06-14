Народный праздник 14 июня известен под названиями Устинов день, Устин-брусничные губы.

14 июня церковь чтит память святых мучеников Харитона, Валериана и Устина. По старому стилю (юлианскому календарю) в этот день отмечается 1 июня - первый день лета. Наши предки подмечали, что в эту дату на земле появляются бабочки, божьи коровки и кузнечики. Чем больше насекомых видели на улице в этот день, тем более благополучным и урожайным, как считалось, будет лето.

Сегодняшний народный праздник считается крайне удачным для посева овса и гречки. Эти культуры будут мало болеть и дадут богатый урожай, если посадить их сегодня.

Народный праздник сегодня, 14 июня, получил название Устин - брусничные губы. День считается очень удачным для сбора молодой земляники и клубники, приготовления заготовок на зиму и свежих блюд из ягод. Также наши предки в Устинов день собирали лекарственные травы и засушивали под солнцем.

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Рожденные 14 июня люди очень непоседливые и не могут сидеть без дела. У них сильно развиты лидерские качества. Они не любят принимать помощь и предпочитают делать всё сами, даже если очень устают. Заводят семью и строят собственный дом в позднем возрасте.

Что нельзя делать 14 июня

Если в день Устина собираете пряности или целебные травы, то растения нельзя вырывать с корнем. Также нельзя в этот день выкапывать картошку, хрен, свеклу и другие корни растений.

Важный запрет, что нельзя делать в Устинов день, касается заборов. Нельзя устанавливать, чинить и красить заборы в этот день.

В праздник 14 июня нельзя игнорировать чужие просьбы о помощи и отказывать в милостыни нуждающимся.

Праздник 14 июня не подходит для безделья, лени и сна до обеда. Кто будет уклоняться от работы сегодня, тому по жизни не будет везти.

По возможности в эту дату нельзя приглашать домой незнакомцев, а также ходить на свидания с незнакомыми людьми.

Приметы погоды 14 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пасмурное утро в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.

Если небо пасмурное, но цветки раскрыты, до дождя не будет.

Если день ветренный, то остаток июня также будет ветренным.

Утки раскричались - к дождливой погоде.

Если муравьи не отходят далеко от муравейника, то погода скоро испортится.

Солнца целый день не видно - к частым дождям в июне.

Если уже зацвела малина, то лето будет жарким, а осень - поздней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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