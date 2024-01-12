Народный праздник 13 января известен под названиями Ермилов день, Васильев вечер, Щедрый вечер, День святой Мелании.

Православная церковь Украины 13 января по новому стилю чтит память святых мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских.

В этот народный праздник наши предки чтили собак и котов, ласково с ними обращались и позволяли спать на печи. По поведению животных предсказывали, какой будет погода в ближайшие дни. Если кошки и собаки прячутся в теплое место и целый день спят, то будет похолодание, а если они активны, то стоит ждать потепления.

По давней примете, если в доме есть больной, то ему нужно поспать с котом, или полежать в месте, где любит дремать кошка. Тогда у человека пройдут все болезни. В целом дата 13 января считается удачной для любого лечения.

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По старому стилю 13 января день церковь чтит память святой Мелании Младшей. У украинцев этот праздник известен как Щедрый вечер или день Маланки. По старому календарю это был канун Нового года.

В народный праздник 13 января столы у украинцев ломились от изобилия мясных блюд. На Щедрый вечер готовили колбасы, кровянку, холодец, голубцы, вареники, пироги. Главным блюдом была щедрая кутья, которую заправляли сливочным маслом или молоком.

У молодежи на Маланку было принято наряжаться в костюмы ходить по всему селу. Часто юношу одевали в Маланку, а девицу - в деда Василия. В таком виде молодые люди ходят по домам, поют щедривки и развлекаются.

13 января - знак Зодиака

Рожденный 13 января человек - Козерог. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые и старательные. Имеют реалистичный взгляд на мир. Они кажутся строгими и холодными внешне, но на самом деле часто чувствуют неуверенность в себе.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя никому одалживать деньги в этот день, иначе весь этот год будете ходить в долгах. Если всё же даёте близкому человеку деньги в долг, то пусть он подарит символический подарок.

Пересчитывать мелкие деньги 13 января - к частым слезам.

В этот день нельзя врать, иначе ложь раскроется самым неприятным образом. Также запрещено льстить и давать неправдивые обещания.

Категорически запрещено обижать котов и собак, ругать и бить их, выгонять на улицу.

Приметы погоды 13 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Теплая погода 13 января предвещает дождливое лето.

Поднялась снежная вьюга - к хорошему урожаю ягод и орехов в этом году.

Выпавший 13 января снег долго не растает.

Ясная и звездная ночь - к ранней весне.

Синички много поют - март будет теплым.

Если на деревьях много инея, то летом на пасеках будет много мёда.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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