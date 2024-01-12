Православная церковь Украины 13 января по новому стилю чтит память святых мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских.
В этот народный праздник наши предки чтили собак и котов, ласково с ними обращались и позволяли спать на печи. По поведению животных предсказывали, какой будет погода в ближайшие дни. Если кошки и собаки прячутся в теплое место и целый день спят, то будет похолодание, а если они активны, то стоит ждать потепления.
По давней примете, если в доме есть больной, то ему нужно поспать с котом, или полежать в месте, где любит дремать кошка. Тогда у человека пройдут все болезни. В целом дата 13 января считается удачной для любого лечения.
По старому стилю 13 января день церковь чтит память святой Мелании Младшей. У украинцев этот праздник известен как Щедрый вечер или день Маланки. По старому календарю это был канун Нового года.
В народный праздник 13 января столы у украинцев ломились от изобилия мясных блюд. На Щедрый вечер готовили колбасы, кровянку, холодец, голубцы, вареники, пироги. Главным блюдом была щедрая кутья, которую заправляли сливочным маслом или молоком.
У молодежи на Маланку было принято наряжаться в костюмы ходить по всему селу. Часто юношу одевали в Маланку, а девицу - в деда Василия. В таком виде молодые люди ходят по домам, поют щедривки и развлекаются.
13 января - знак Зодиака
Рожденный 13 января человек - Козерог. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые и старательные. Имеют реалистичный взгляд на мир. Они кажутся строгими и холодными внешне, но на самом деле часто чувствуют неуверенность в себе.
Что нельзя делать 13 января
Нельзя никому одалживать деньги в этот день, иначе весь этот год будете ходить в долгах. Если всё же даёте близкому человеку деньги в долг, то пусть он подарит символический подарок.
Пересчитывать мелкие деньги 13 января - к частым слезам.
В этот день нельзя врать, иначе ложь раскроется самым неприятным образом. Также запрещено льстить и давать неправдивые обещания.
Категорически запрещено обижать котов и собак, ругать и бить их, выгонять на улицу.
Приметы погоды 13 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Теплая погода 13 января предвещает дождливое лето.
- Поднялась снежная вьюга - к хорошему урожаю ягод и орехов в этом году.
- Выпавший 13 января снег долго не растает.
- Ясная и звездная ночь - к ранней весне.
- Синички много поют - март будет теплым.
- Если на деревьях много инея, то летом на пасеках будет много мёда.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.