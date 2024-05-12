Православная церковь Украины 13 мая по новому стилю чтит память мученицы Лукерии, мученика Александра Римского и преподобномученика Макария Каневского. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола Якова Зеведеева.
В народный праздник праздник 13 мая наши предки ожидали первого появления мух и комаров. Если в небе вечером кишело насекомыми, то, согласно приметам, в этом году будет богатый урожай зерновых. После их прилета начинали сеять пшеницу и рожь.
Владельцы скота в праздник 13 мая выгоняли животных пастись в поле. Верили, что травы в этот день становятся целебными и наполняли зверей здоровьем. А если в хозяйстве появлялся теленок, козленок или ягненок, то его не показывали посторонним, чтобы не сглазили.
С середины мая прекращался период свадеб. Возможно это было связано с тем, что заканчивались припасы продуктов, а новый урожай поспеет нескоро, поэтому гостей было нечем кормить. К тому же люди были заняты работой на огороде.
Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для лечения зубов и любых стоматологических операций. В давние времена для избавления от зубной боли рот полоскали травяными отварами.
13 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру амбициозные, целеустремленные, находчивые. Они могут найти выход с любой ситуации и никогда не опускают руки. Любят признание и стремятся быть в центре внимания. Рожденные 13 мая люди с трудом принимают перемены и избегают риска.
Что нельзя делать 13 мая
Нельзя сегодня поднимать голос на родных, вспоминать старые обиды, конфликтовать с близкими, иначе отношения испортятся надолго.
Не тратьте крупные суммы денег и не делайте большие покупки - будут финансовые проблемы.
Лениться и бездельничать сегодня - к неудачи во всех делах.
Неудачный день для свадьбы и венчания. В такой паре будет частое недопонимание.
По возможности в этот день лучше пользоваться общественным транспортом, а не водить за рулем. Повышается риск попасть в опасную ситуацию на дороге.
Приметы погоды 13 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если появились комары, то будет хороший урожай овса и пшеницы, а если комаров нет, то стоит ждать неурожая.
- Много летает ласточек и стрижей - к потеплению.
- Дождь сегодня предвещает грибную осень.
- Если небо во время заката покрыто облаками, то май будет дождливым.
- Погода резко ухудшилась - непогода затянется на неделю.
- Появилась радуга - к раннему и жаркому лету.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.