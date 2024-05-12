Народный праздник 13 мая известен под названиями Яков теплый, Яков звездночный, Лукерья-комарница.

Православная церковь Украины 13 мая по новому стилю чтит память мученицы Лукерии, мученика Александра Римского и преподобномученика Макария Каневского. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола Якова Зеведеева.

В народный праздник праздник 13 мая наши предки ожидали первого появления мух и комаров. Если в небе вечером кишело насекомыми, то, согласно приметам, в этом году будет богатый урожай зерновых. После их прилета начинали сеять пшеницу и рожь.

Владельцы скота в праздник 13 мая выгоняли животных пастись в поле. Верили, что травы в этот день становятся целебными и наполняли зверей здоровьем. А если в хозяйстве появлялся теленок, козленок или ягненок, то его не показывали посторонним, чтобы не сглазили.

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С середины мая прекращался период свадеб. Возможно это было связано с тем, что заканчивались припасы продуктов, а новый урожай поспеет нескоро, поэтому гостей было нечем кормить. К тому же люди были заняты работой на огороде.

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для лечения зубов и любых стоматологических операций. В давние времена для избавления от зубной боли рот полоскали травяными отварами.

13 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру амбициозные, целеустремленные, находчивые. Они могут найти выход с любой ситуации и никогда не опускают руки. Любят признание и стремятся быть в центре внимания. Рожденные 13 мая люди с трудом принимают перемены и избегают риска.

Что нельзя делать 13 мая

Нельзя сегодня поднимать голос на родных, вспоминать старые обиды, конфликтовать с близкими, иначе отношения испортятся надолго.

Не тратьте крупные суммы денег и не делайте большие покупки - будут финансовые проблемы.

Лениться и бездельничать сегодня - к неудачи во всех делах.

Неудачный день для свадьбы и венчания. В такой паре будет частое недопонимание.

По возможности в этот день лучше пользоваться общественным транспортом, а не водить за рулем. Повышается риск попасть в опасную ситуацию на дороге.

Приметы погоды 13 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если появились комары, то будет хороший урожай овса и пшеницы, а если комаров нет, то стоит ждать неурожая.

Много летает ласточек и стрижей - к потеплению.

Дождь сегодня предвещает грибную осень.

Если небо во время заката покрыто облаками, то май будет дождливым.

Погода резко ухудшилась - непогода затянется на неделю.

Появилась радуга - к раннему и жаркому лету.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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