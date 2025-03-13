День ангела является христианским праздником, который православные отмечают в честь своих святых защитников - ангелов-хранителей. Также можно подобрать ребенку имя со значением, чтоб его охранял конкретный святой.
День ангела сегодня по новому календарю
Григорий - несколько дерзкий, настойчивый и целеустремленный. Имеет вспыльчивый характер и уже в раннем возрасте приобретает врагов.
Михаил - умный, легкий на подъем человек, который хочет, чтобы его воспринимали как лучшего из лучших.
Николай (также по старому стилю) - значение имени с древнегреческого можно толковать как "победитель народов". Он упрямый, упорно идет к цели и борец по натуре.
Александр - прирожденный лидер, который часто занимает главную роль в коллективе. Имеет живой ум, настойчивый и часто углубляется в себя.
Кристина - умеет анализировать, практична и имеет хорошую память. С ней приятно общаться, поскольку она всегда нравится людям.
Именинники 13 марта по старому календарю
Именины сегодня также отмечают эти люди.
Арсений - честный и коммуникабельный человек, который запоминается окружающим как харизматичный и позитивный. Часто бывает скрытным и замкнутым.
Василий - настоящий мизантроп, имеет аналитический склад ума и собственное мнение обо всем. Как друг он верный и бескорыстный.
Нестор - настоящий "вожак стаи" и заводила в компании. Окружающие уважают его за честность и открытость. Он прямолинейный и не злой.
Симон - открытый и коммуникабельный, легко адаптируется в обществе и даже среди незнакомых людей чувствует себя комфортно.
Кира - сильная и волевая личность, которая может проявлять мягкость, справедливость и добродушие. Любые испытания проходит стойко.
Марина - красивая и яркая женщина, которая порой бывает эгоистичной и тщеславной. Однако ее рассудительность помогает построить хорошую карьеру.