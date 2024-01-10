Народный праздник 11 января известен под названиями Федосеев день, Федосей-весняк.

Православная церковь Украины 11 января по новому стилю чтит память преподобного Феодосия Великого и святого Феодосия Антиохийского. По старому стилю 11 января церковь чтит память 14 тысяч невинных младенцев, убитых в Вифлееме царем Иродом. Эти погибшие дети почитаются в христианстве как первые мученики.

В этот день в давние времена обычно стояли самые сильные за всю зиму морозы. Из-за метелей наши предки в этот день не выходили на улицу, а делали работу в доме. Оттепели 11 января тоже не радовались, поскольку она означала позднюю и непогожую весну.

Народный праздник 11 января в народе считался опасным днем не только из-за непредсказуемой погоды, но также из-за высокого риска заболеть. Чтобы не подхватить пневмонию или лихорадку, в этот день для оздоровления парились в бане.

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Также праздник 11 января считается опасным для детей. Их в эту дату особенно берегли и не оставляли без присмотра. Ребенка всячески баловали, дарили игрушки и угощения.

11 января считается удачным днем для гадания - результат получится весьма точным. Также день удачен для покупки новой обуви.

11 января - знак Зодиака

Рожденный 11 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру упрямые, упорные в труде и целеустремленные. Они обладают жизненной мудростью и дают хорошие советы. Семья и дети для них - главные ценности. Будучи домоседами, не любят шумные места и вечеринки.

Что нельзя делать 11 января

В этот день бить детей и кричать на них, оставлять без присмотра, игнорировать их.

Нельзя одалживать деньги, брать кредиты и покупать товары в рассрочку, иначе проведете 2024 год в долгах.

Не стоит 11 января выходить на улицу в легкой одежде. Мерзнуть в этот день очень опасно для здоровья.

Нельзя спорить с родными, вспоминать старые обиды, обижать близких, иначе в доме не будет спокойствия.

Приметы погоды 11 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Овцы и коровы беспокойно себя ведут - к ненастью.

Утренний снегопад предвещает затяжные морозы.

Если на протяжении дня часто меняется направление ветра, то январь будет переменчивым.

Окна покрылись снеговыми узорами - к снегопаду.

Оттепель 11 января сулит позднюю и холодную весну.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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