Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

8 сентября по новому церковному календарю отмечают великий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из самых значимых праздников, который относится к двунадесятым. В народном календаре - Осенины. Рассказываем о традициях дня и что нельзя делать на этот церковный праздник.

8 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

Родители Богородицы, Иоаким и Анна, не имели детей более 20 лет. Считалось, что так они наказаны Богом. Был случай, когда Иоакиму даже запретили принести жертву на праздник, поэтому мужчина ушел в пустыню. Там ему явился Ангел - он принес весть о скором рождении дочери. Об этом Ангел возвестил и Анну.

Так как ребенок был очень долгожданным, то Анна и Иоаким дали обет посвятить дочь Господу. Девочку назвали Марией, и на третий год ввели ее в Иерусалимский храм, где она воспитывалась. Там ее встретил Захария, будущий отец Иоанна Крестителя. В храме девочка прожила до 12 лет, по другим источникам до 14. Позже в супруги Марии благодаря знамению - расцветшему посоху - был выбран вдовец Иосиф Обручник.

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Праздник Рождества Богородицы отмечают с конца VI - начала VII века. Отмечают его через 9 месяцев после праздника Зачатия Девы Марии.

Праздник отмечают 8 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его празднуют 21 сентября.

Народные приметы на 8 сентября

По приметам дня судили, какой будет погода в ближайшее время и осень:

хорошая погода в этот день - такой будет вся осень, а если идет дождь - то и осень будет дождливой;

рассвет ярко-красный - жди ливня и ветра;

иней на траве - погода испортится;

у птиц высокий полет - еще долго не будет заморозков, а если низко летают - скоро быть холодам.

В народном календаре 8 сентября - праздник Осенины, праздник Урожая. Также этот день называют Второй Пречистой и считают женским праздником.

8 сентября - что сегодня нельзя делать

На праздник Рождество Богородицы есть несколько строгих запретов:

запрещается ссориться и браниться с близкими;

нельзя отказывать в помощи кому-либо;

не следует заниматься тяжелой работой по дому и во дворе - убирать, мыть полы, жечь мусор и т.д.

Категорически запрещено женщинам брать в руки ножницы и иголки, шить и вышивать.

Что можно делать 8 сентября

В Рождество Пресвятой Богородицы можно помолиться Матери Божией и попросить ее о здоровье для себя и родных, женского счастья, хорошо в этот день пойти в храм.

С особым вниманием относятся в праздник к матерям - благодарят их за все и во всем стараются помочь. Считается очень благим делом для женщин подать на Рождество Богородицы щедрую милостыню или оказать какую-то благотворительную помощь - чтобы в доме всегда был достаток и детский смех. В старину в этот день готовили овсяную выпечку и овсяный кисель, накрывали стол и приглашали в гости родных.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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