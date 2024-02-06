Какой церковный праздник отмечают 7 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

7 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают Луку Елладского. Народный праздник называется Лука или Могущница. За что почитают святого, запреты и приметы дня, что отмечают в православной церкви 7 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

7 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 февраля (20 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Луки Елладского, греческого святого, который жил более тысячи лет назад.

Лука Елладский (или Лука Стириот) жил в Х веке в Греции. С самой юности он много времени повящал молитве и помогал людям, а после смерти отца решил стать монахом (Луке было тогда 14 лет). Сначала он 7 лет жил отшельником в церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в Вардусии. Позже - переехал в Коринф, а затем - 10 лет провел в Патрах. Спустя это время вернулся в Яннимаки, где прожил 12 лет.

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По преданию, молитва Луки обладала необычайной силой - во время нее он поднимался в воздух. Также за строгую аскезу и великую любовь к людям святой получил от Бога дар провидения и стал исцелять болезни. К нему начали стекаться люди, но сам Лука искал уединения, поэтому в 44 года преподобный стал отшельником - удалился на пустынный остров Ампелон, а затем поселился в горах Геликон. Там он собрал последователей, и вместе они построили церковь святой Варвары. После смерти преподобного эта церковь стала началом православного монастыря Осиос.

Похоронен святой в своей келье, над которой позже построили небольшую церковь. Мощи святого Луки мироточили и также исцеляли людей.

Праздник 7 февраля по старому стилю - день памяти святителя Григория Богослова.

О чем говорят приметы на 7 февраля

В народном календаре 7 февраля - праздник Лука, Могущница. Приметы на Луку говорят о погоде:

если днем сильный ветер - будет хороший урожай яровых;

солнце на закате красное - лето будет холодным;

облака синего цвета - к теплой погоде.

Плохой приметой этого дня считается услышать гром - сенокоса в этом году не будет.

Что нельзя делать 7 февраля

Что сегодня нельзя делать:

ссориться, ругаться, таить обиды;

играть свадьбу;

отказывать в помощи и милостыне.

День считается поминальным, поэтому наоборот - стоит подать милостыню.

Что можно делать 7 февраля

К святому Луке обращаются с молитвами о здоровье, просят об исцелении от болезней.

На Луку поминают умерших, молятся об упокоении душ усопших. В этот день принято готовить луковый пирог, который нужно раздать нуждающимся. Считается, что все, отданное из дома, принесет благополучие. Также в старину на Луку готовили целебные средства из кореньев, в особенности лапчатки. В народе ее называют могущницей и считают, что она имеет целительную силу.

7 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Георгий, Лука, Пётр.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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