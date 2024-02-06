7 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают Луку Елладского. Народный праздник называется Лука или Могущница. За что почитают святого, запреты и приметы дня, что отмечают в православной церкви 7 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.
7 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
7 февраля (20 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Луки Елладского, греческого святого, который жил более тысячи лет назад.
Лука Елладский (или Лука Стириот) жил в Х веке в Греции. С самой юности он много времени повящал молитве и помогал людям, а после смерти отца решил стать монахом (Луке было тогда 14 лет). Сначала он 7 лет жил отшельником в церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в Вардусии. Позже - переехал в Коринф, а затем - 10 лет провел в Патрах. Спустя это время вернулся в Яннимаки, где прожил 12 лет.
По преданию, молитва Луки обладала необычайной силой - во время нее он поднимался в воздух. Также за строгую аскезу и великую любовь к людям святой получил от Бога дар провидения и стал исцелять болезни. К нему начали стекаться люди, но сам Лука искал уединения, поэтому в 44 года преподобный стал отшельником - удалился на пустынный остров Ампелон, а затем поселился в горах Геликон. Там он собрал последователей, и вместе они построили церковь святой Варвары. После смерти преподобного эта церковь стала началом православного монастыря Осиос.
Похоронен святой в своей келье, над которой позже построили небольшую церковь. Мощи святого Луки мироточили и также исцеляли людей.
Праздник 7 февраля по старому стилю - день памяти святителя Григория Богослова.
О чем говорят приметы на 7 февраля
В народном календаре 7 февраля - праздник Лука, Могущница. Приметы на Луку говорят о погоде:
- если днем сильный ветер - будет хороший урожай яровых;
- солнце на закате красное - лето будет холодным;
- облака синего цвета - к теплой погоде.
Плохой приметой этого дня считается услышать гром - сенокоса в этом году не будет.
Что нельзя делать 7 февраля
Что сегодня нельзя делать:
- ссориться, ругаться, таить обиды;
- играть свадьбу;
- отказывать в помощи и милостыне.
День считается поминальным, поэтому наоборот - стоит подать милостыню.
Что можно делать 7 февраля
К святому Луке обращаются с молитвами о здоровье, просят об исцелении от болезней.
На Луку поминают умерших, молятся об упокоении душ усопших. В этот день принято готовить луковый пирог, который нужно раздать нуждающимся. Считается, что все, отданное из дома, принесет благополучие. Также в старину на Луку готовили целебные средства из кореньев, в особенности лапчатки. В народе ее называют могущницей и считают, что она имеет целительную силу.
7 февраля - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Георгий, Лука, Пётр.
Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.