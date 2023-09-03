Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

4 сентября, по новому церковному календарю, почитают память священномученика Вавилы, его трех учеников и их матери, а также иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". В народном календаре - день Вавилы. Чем прославились мученики, какие есть традиции и запреты на церковный праздник - в материале.

4 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

Епископ Вавила Антиохийский и его ученики жили в ІІІ веке, во времена правления императора Декия Траяна. Декий был язычником и, чтобы укрепить свое положение на троне, решил восстановить языческий культ.

Как-то в городе Антиохия он устроил пир в честь языческих богов, а после решил посетить христианский храм - дабы на собственные глаза увидеть, как совершаются тайны Божьи. Епископ Антиохийский Вавила в то время совершал литургию в храме и не мог допустить в него язычника – чтобы не осквернить святыню. Епископ преградил путь императору и даже оттолкнул, так и не дав зайти вовнутрь.

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Декий не простил - позже он приказал сжечь храм, а самого епископа и его учеников - 12-летнего Урвана, 10-летнего Прилидиана и 7-летнего Епполлония и их мать - судили и казнили.

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4 сентября - день почитания иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Этот образ был написан в раннем христианстве и повествует о событии возле горящего куста терновника. К нему подошел пророк Моисей, чтобы посмотреть, почему куст горит, но не сгорает - там святому явился Бог и рассказал, как вывести народ из Египта в Землю обетованную.

На Синайском полуострове, где случилось это, до сих пор находится камень с тех времен, и ежегодно туда приезжают паломники со всего мира. Недалеко построен православный монастырь и часовня - прямо над корнями той самой купины. Куст, растущий рядом с часовней - ее продолжение.

На иконе "Неопалимая Купина" изначально был изображен горящий куст с Богородицей внутри и стоящим рядом на коленях Моисеем. Но со временем вместо куста появилась восьмиугольная звезда, а в ее центре - Богоматерь. По углам иконы - ветхозаветные сюжеты.

Праздник иконы "Неопалимая Купина" и святых мучеников почитают 4 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 17 сентября.

Народные приметы на 4 сентября

По приметам дня судили о том, какими будут погода и зима:

пошел дождь, но вскоре все высохло - жди затяжного ненастья;

на рябине много ягод - зима будет морозной;

на луке много шелухи - также к холодной зиме.

В народном календаре 4 сентября - праздник Вавилы. В это время, как правило, заканчивались все полевые работы, и весь огородный и садовый инвентарь прятали до следующего года.

4 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов, которые не следует нарушать:

запрещено разводить костры - это к пожарам;

нельзя злословить, ругаться, желать зла;

запрещается давать в долг и брать тоже - будешь долго ходить в долгах;

нельзя лениться и откладывать дела на потом;

запрещено отказывать в помощи.

В то же время по народным поверьям, в этот день лучше не подавать милостыню - считается, что так можно отдать свой достаток.

Что можно делать 4 сентября

Иконе Божией Матери "Неопалимая Купина" молятся о защите дома от пожаров и молний - считается, что в этот день все молитвы будут услышаны. По народным поверьям, если в доме начался пожар, то его следует обойти с иконой - и огонь отступит.

Также в этот день нужно блюда готовить с луком, а по дому развесить связки лука - его запах отгонит всю нечисть.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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