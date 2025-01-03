Народный праздник 3 января известен под названиями Гордеев день, Малахий, Петр-полукорм.

Наши предки 3 января старались проявлять такие качества, как щедрость и скромность, чтобы весь год прошел удачно. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и какие есть приметы на счастье.

Что отмечаем 3 января - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят пророка Малахия и мученика Гордея. По старому календарю вспоминают митрополита Киевского Петра. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 3 января отмечают христиане.

Наши предки в этот день старались быть скромными и скрытными. По приметам, в сегодняшнюю дату нельзя хвастаться, иначе святой Гордей всё отнимет.

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Также в праздник сегодня важно проявлять щедрость и не отказывать в помощи нуждающимся. В селах делали подарки вдовам и сиротам. Люди верили, что сделанное добро вернется человеку в двойном размере.

Крестьяне 3 января заботились о домашнем скоте - чистили хлев, заменяли подстилку и кормили животных кашей из печи. В народе дата получила название "Петр-полукорм", поскольку в погребах уже оставалась только половина припасов на зиму.

Сегодняшний день считается удачным для лечения, оздоровления, снятия боли в спине и конечностях. Также это хорошая дата для избавления от порчи и изгнания бесов.

Кто родился 3 января - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня имеют скромный, целеустремленный, упорный характер. Они мало говорят и много делают. Всегда держат слово и не опускают руки в трудных ситуациях. Главной ценностью в жизни для них является семья и дети.

Что нельзя делать 3 января

Категорически запрещено гордиться, хвастаться своими достижениями и достатком, а также делиться личной информацией и планами на будущее. Рискуете стать жертвой обмана или мошенничества.

Если пришли гости - не стоит отпускать их с пустыми руками. Дайте им с собой хотя бы небольшое угощение.

Владельцам скота в праздник 3 января запрещено выгонять животных на улицу и оставлять открытыми двери в хлеву.

Не рекомендуется работать по дому после обеда - дела пойдут неудачно.

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