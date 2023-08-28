Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

29 августа в церкви отмечают перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь, Третий Спас. В народе день называют Ореховым или Хлебным Спасом. Рассказываем о традициях праздника и его главных запретах.

29 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Этот праздник связан с памятью о перенесении Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь, поэтому он еще называется Спасом на холсте или Холщовым Спасом.

Согласно преданию, во времена жизни на земле Иисуса Христа в сирийском городе Эдесса жил царь Авгар. Он страдал от проказы и однажды услышал о чудесных исцелениях Спасителя. Недолго думая, царь послал в Иерусалим писца с просьбой к Иисусу Христу прийти вылечить его - сам царь двигаться не мог. Кроме этого, писцу было велено написать портрет Сына Божия.

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Но, увы, нарисовать Спасителя писец не смог - черты Иисуса постоянно менялись из-за исходившей от него "невыразимой благодати". Но Иисус знал, чем помочь: попросил принести сосуд с водой, умылся и вытерся сложенным вчетверо полотном. На ткани в тот момент проступили черты Спасителя. Полотно отвезли царю Авгарю, и когда тот простерся перед божественным ликом, то сразу исцелился. Затем это полотно раскинули на башне, чтобы и другие люди могли поверить в настоящее чудо. Считается, что этот нерукотворный образ - первая в истории икона.

В 630 году Эдессу захватили арабы и запретили поклонение Нерукотворному Образу. Но в 944 году император Константин Багрянородный выкупил его у эмира (правителя) и перенес в Константинополь. Тогда образ и стал главной святыней города. К сожалению, в XIII веке во время крестового похода она была утеряна.

Праздник перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа ежегодно отмечают 29 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) праздновать его будут 16 августа.

Народные приметы на 29 августа

По приметам дня судили, какой будут осень и зима:

журавли отлетели - на Покров будет мороз, а если журавли в поле - к поздней зиме;

если большой урожай орехов - в следующем году будет богатый урожай ржи;

звезды белые - установится сухая и ясная погода;

вода в водоемах спокойная - осень будет тихая, а зима - без метелей.

В народном календаре 29 августа - праздник Ореховый Спас, Хлебный Спас. Традиционно в это время начинается сбор орехов и заканчивается уборка хлеба.

29 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

категорически запрещено обижать близких, ругаться;

нельзя отказывать в помощи нуждающимся;

не следует лениться;

нельзя выбрасывать крошки хлеба - нужно отдать птицам.

Запрета на работу в этот день нет.

Что можно делать 29 августа

В этот день верующие отправляются в храм, чтобы освятить орехи, овощи, фрукты, зерновые.

Традиционно пекут хлеб, его раздают малоимущим, готовят также выпечку с орехами, а праздничный стол стараются сделать как можно богаче – чтобы следующий год был урожайным и радостным. Считается, что если на Холщовый Спас купить изделия из ткани, весь год будет сопутствовать удача.

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