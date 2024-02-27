Какой церковный праздник отмечают 28 февраля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать и у кого именины.

28 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Василия Исповедника. В народном календаре - Василий Капельник. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 28 февраля по старому стилю - в материале.

28 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 февраля по новому стилю (13 марта по старому стилю) - день памяти святого монаха-исповедника Василия.

Василий жил в VIII веке. Он оставил все мирское и решил стать монахом. Это были времена царствования византийского императора-иконоборца Льва Исаврянина. И когда Василий вместе с учителем Прокопием Декаполитом выступил против императора, их схватили, подвергли истязаниям и заключили в тюрьму. Там они пробыли до смерти правителя.

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После освобождения святой Василий мирно жил в молитве и посту, помогая людям прийти к христианству.

Праздник 28 февраля по старому стилю - день памяти святого Онисима, одного из 70-ти апостолов Христа.

О чем говорят приметы на 28 февраля

В народном календаре 28 февраля - праздник Василий Капельник или Василий Теплый, обычно в этот день случается сильная капель. По приметам судили о погоде и урожае:

если идет дождь - лето будет теплым, но дождливым;

звонкая капель - будет хороший урожай;

снег на крыше уже растаял - будет оттепель;

солнечный день - год будет плодородным;

если в этот день еще длинные сосульки - потепление будет нескоро;

день пасмурный - ночью придут заморозки.

Считается, что если день выдался солнечный, нужно выйти на улицу и подышать полной грудью - воздух в это время особенно целебный.

Что нельзя делать 28 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - громко разговаривать, ссориться, отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день не стоит подметать и мыть пол, чтобы не вымести счастье и здоровье за порог. В старину старались не выходить вечером из дома без лишней надобности - день считался непростым и неудачным.

Что можно делать 28 февраля

К Василию исповеднику обращаются с просьбами помочь исцелиться от недугов, укрепить веру, поспособствовать семейному счастью и благополучию. Считается, что святой Василий любит тружеников, поэтому те, кто много работают в этот день, могут быть уверены - удача не пройдет мимо.

На Василия принято собирать еловые, сосновые и можжевеловые ветки и хранить в доме. Хвоя очищает воздух от зимы и дарит домочадцам здоровье, а собранные в этот день почки хвойных деревьев хранят свои целебные свойства весь год. Хозяйкам положено выпечь калач или домашний хлеб - считается, что если с утра на голодный желудок съесть кусочек, то будешь счастлив.

28 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Сергей, Арсений, Василий, Марина и Кира.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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