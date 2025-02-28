Что сегодня за праздник / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Последний день зимы примечателен сразу несколькими украинскими торжествами. Мы рассказали, какой праздник 28 февраля нужно отметить и какие народные обычаи есть в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти монаха Василия и священномученика Протерия Александрийского. По старому стилю верующие чтят апостола от 70-ти Онисима. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и какие у него есть приметы.

Какой сегодня праздник в Украине

Мы отмечаем сразу два праздника сегодня в Украине. Первый из них - День штурманской службы авиации ВСУ. Он посвящен профессионалам, которые разрабатывают маршруты и схемы полётов, проводят мониторинг за самолетами, учат пилотов пользоваться навигацией и координируют расписание полётов с другими подразделениями армии.

Видео дня

Другой украинский праздник 28 февраля - День патрульно-постовой службы. В обязанности этих работников входит охрана правопорядка в общественных местах.

Из выдающихся украинцев в этот день родились философ Памфил Юркевич, генерал УНР Павел Шандрук, композитор Сергей Борткевич, дирижер Стефан Турчак, шахматистка Анна Музычук, военнослужащий ВСУ Александр Гаркуша.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 28 февраля праздник Всемирный день портных, посвященный всем, кто владеет швейным искусством. Торжество приурочено к дате рождения создателя швейной машинки Уильяма Хоу.

Также в мире известны сегодня праздники День редких заболеваний, День зубной феи, День флорист. У мусульман начался священный месяц Рамадан.

Среди мировых знаменитостей, которые родились 28 февраля, философ Мишель де Монтень, химик Лайнус Полинг, режиссер Винсент Минелли, физик Леон Купер.

Что за праздник сегодня / фото УНИАН

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Василий Капельник и Василий Тёплый. День считается удачным для лечения, медицинских процедур. Святому Василию можно молиться об исцелении болезней.

В последний день зимы наши предки старались сделать как можно больше дел. По приметам, труженики будут сыты и здоровы всю весну. А хозяйки выпекали круглые лепешки как символ солнца и весны.

Что нельзя делать сегодня  - запреты и приметы

Знание того, какой сегодня праздник отмечают украинцы, подскажет запреты этого дня. 28 февраля нельзя лениться и бездельничать, уклоняться от обязанностей, откладывать важные дела. Также не стоит выбрасывать остатки еды и хлеба - лучше отдайте их животным.

В этот день известны следующие погодные приметы:

  • если на земле нет снега, то будет хороший урожай пшеницы;
  • какая погода сегодня, такой она будет в следующие 2 недели;
  • пасмурный день предвещает ночные заморозки;
  • капает с крыш - к дождливому лету.

Погода 28 февраля принесет потепление. В западных и центральных областях возможен небольшой дождь или снег.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 28 февраля отмечают Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

По старому стилю в праздник 28 февраля поздравляют обладателей имен Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян, Ефросинья, София.

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