Дата 28 февраля в Украине примечательна несколькими праздниками.

Последний день зимы примечателен сразу несколькими украинскими торжествами. Мы рассказали, какой праздник 28 февраля нужно отметить и какие народные обычаи есть в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти монаха Василия и священномученика Протерия Александрийского. По старому стилю верующие чтят апостола от 70-ти Онисима. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и какие у него есть приметы.

Какой сегодня праздник в Украине

Мы отмечаем сразу два праздника сегодня в Украине. Первый из них - День штурманской службы авиации ВСУ. Он посвящен профессионалам, которые разрабатывают маршруты и схемы полётов, проводят мониторинг за самолетами, учат пилотов пользоваться навигацией и координируют расписание полётов с другими подразделениями армии.

Видео дня

Другой украинский праздник 28 февраля - День патрульно-постовой службы. В обязанности этих работников входит охрана правопорядка в общественных местах.

Из выдающихся украинцев в этот день родились философ Памфил Юркевич, генерал УНР Павел Шандрук, композитор Сергей Борткевич, дирижер Стефан Турчак, шахматистка Анна Музычук, военнослужащий ВСУ Александр Гаркуша.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 28 февраля праздник Всемирный день портных, посвященный всем, кто владеет швейным искусством. Торжество приурочено к дате рождения создателя швейной машинки Уильяма Хоу.

Также в мире известны сегодня праздники День редких заболеваний, День зубной феи, День флорист. У мусульман начался священный месяц Рамадан.

Среди мировых знаменитостей, которые родились 28 февраля, философ Мишель де Монтень, химик Лайнус Полинг, режиссер Винсент Минелли, физик Леон Купер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Василий Капельник и Василий Тёплый. День считается удачным для лечения, медицинских процедур. Святому Василию можно молиться об исцелении болезней.

В последний день зимы наши предки старались сделать как можно больше дел. По приметам, труженики будут сыты и здоровы всю весну. А хозяйки выпекали круглые лепешки как символ солнца и весны.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Знание того, какой сегодня праздник отмечают украинцы, подскажет запреты этого дня. 28 февраля нельзя лениться и бездельничать, уклоняться от обязанностей, откладывать важные дела. Также не стоит выбрасывать остатки еды и хлеба - лучше отдайте их животным.

В этот день известны следующие погодные приметы:

если на земле нет снега, то будет хороший урожай пшеницы;

какая погода сегодня, такой она будет в следующие 2 недели;

пасмурный день предвещает ночные заморозки;

капает с крыш - к дождливому лету.

Погода 28 февраля принесет потепление. В западных и центральных областях возможен небольшой дождь или снег.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 28 февраля отмечают Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

По старому стилю в праздник 28 февраля поздравляют обладателей имен Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян, Ефросинья, София.

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